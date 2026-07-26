Sevilla 2-1 Ceuta: Peque y Miguel Sierra se reivindican ante la portería contraria

Con 'falso 9' se adelantaron los blanquirrojos, que conseguían por medio del atacante catalán su primer tanto en jugada de la pretemporada, rematando la faena el extremo granadino para invalidar el rápido empate de Anuar en un despiste; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Segundo triunfo del Sevilla FC en pretemporada, precisamente cuando repetía a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde llegaron los dos primeros tantos de jugada de este verano, curiosamente de Peque como 'falso 9' y de Miguel Sierra, que repetía tras poner de penalti el 1-0 definitivo contra el Juventud Torremolinos y que invalidaba el rápido empate de Anuar en casi el único despiste atrás de los hombres de Luis García Plaza en una tarde-noche de probaturas, la mayoría exitosas.

La primera parte tuvo alternativas, con dominio inicial claro del conjunto caballa, que cercó la meta de Odysseas Vlachodimos con sendos lanzamientos ajustados de sus extremos Álex Camacho y Cedric Teguia, aunque los anfitriones se rehicieron tras la pausa de hidratación y, con una buena presión alta, vivieron más en campo contrario, hasta el punto de terminar acechando a Guille Vallejo. La verticalidad por fuera de Miguel Sierra y Manuel Ángel Castillo generaba problemas, conectando bien entre líneas Isaac Romero con 'Peque' Fernández.

De esta forma, si el catalán no llegó por poco a un buen servicio del lebrijano, el '7' sí tenía tiempo sobre la bocina para picarla ante la salida del guardameta de los norteafricanos. El balón no entró, aunque, de todas maneras, la acción estaba anulada por fuera de juego. Jon Guridi, en dos ocasiones (la última con un casi autogol de Omar Sadik en el intento de despeje), y Juan Iglesias se animaron a los lanzamientos desde la frontal por parte de un Sevilla FC que terminó mejor, gestionando mejor las altas temperaturas que acechaban a ambas escuadras.

En la reanudación, José Juan Romero apostó por el cambio de portero, mientras que Luis García Plaza dejaba en el vestuario a Isaac Romero para pasar a jugar con 'Peque' Fernández como 'falso 9', aunque serían el recién ingresado Nico Guillén y Miguel Sierra los que desatarían las hostilidades desde media distancia. Más cerca anduvo a continuación Manuel Ángel Castillo, a punto de aprovechar un error en la salida del meta Pedro López, aunque anduvo rápido José Matos para despejar casi en boca de gol.

La tuvo pronto otra vez el atacante granadino, frustrado por el cruce de espaldas de Daniel Mas, al tiempo que el ex racinguista no cazó por poco a bocajarro la asistencia desde la línea de fondo de Lucien Agoumé. La insistencia tendría premio para Peque en el ecuador del segundo tiempo, merced a una recuperación blanquirroja en banda izquierda, con pase interior de Manuel Ángel para que Guridi la pusiera al primer palo y apuntillara el barcelonés. La alegría, eso sí, duró poco, pues Sadik rompía el fuera de juego y Anuar Tuhami calcaba el acierto.

En una acción plenamente canterana, Miguel Sierra haría el segundo de los locales, remachando un gran centro al segundo palo de Jesuly Acuña, que había recibido un fenomenal cambio de orientación de Nico Guillén. No pasaría mucho más hasta el pitido final. Y no porque se diera por buena la derrota en el caso de la AD Ceuta FC, sino más bien por el cansancio acumulado y los efectos de un carrusel de cambios que, con los lógicos reajustes, se comió el poco tiempo que restaba.

Ficha técnica del amistoso de pretemporada Sevilla FC - AD Ceuta FC

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Jorge Moreno 82'), Sangante, Juan Iglesias (Kike Salas 72'), Suazo (Sergio Martínez 82'); Agoumé (Manu Bueno 72'), Guridi (Jesús Cruz 82'); Miguel Sierra (Lociga 86'), Peque (Ibra Sow 72'), Manuel Ángel (Jesuly 72'); e Isaac Romero (Nico Guillén 46').

AD Ceuta FC: Guille Vallejo (Pedro López 46'); Petxarroman (Sergio Veces 72'), Carlos Hernández, Daniel Mas, Matos (Anuar 56'); Josema López (Víctor Corral 72'); Cedric (Koné 56'), Kuki Zalazar (Okoro 84'), Marino Illescas (Adrián Romero 84'), Camacho (Pepe 84'); y Sadik.

Árbitro: Camacho Garrote (cordobés). Amarillas para los locales Agoumé, Juan Iglesias y Sergio Martínez, así como al visitante Cedric.

Goles: 1-0 (66') Peque; 1-1 (69') Anuar; 2-1 (78') Miguel Sierra.

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada de los nervionenses, disputado a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla,