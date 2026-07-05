Memorias de Champions al servicio del Betis: las diferencias entre 2005 y 2026, según los dos únicos supervivientes

Lo bueno, dos veces, doblemente bueno: Joaquín Sánchez y Toni Doblas comparten recuerdos y consejos después de afrontar hace 21 años una experiencia inolvidable que ahora revivirán en esta histórica 2026/2027

Si vivir en primera persona una edición de la UEFA Champions League en la que participa el Real Betis es algo histórico, hacerlo en dos ocasiones será una sensación imposible de definir con palabras. La plantilla verdiblanca que por fin ha hecho posible este ansiado logro tiene el lujo de contar con la presencia en el día a día de Joaquín Sánchez y Toni Doblas.

Memoria viva del Betis, en 2022 ya tuvieron el privilegio de experimentar de nuevo la euforia de regalar otro título copero a la fiel afición verdiblanca y dentro de dos meses tendrán el 'déjà vù' más maravilloso de sus vidas. Memorias de Champions al servicio del vestuario. Un hilo conductor que une 2005 con 2026 en una historia que permite poner en valor el significado que tiene lo que han conseguido y lo que van a protagonizar estos futbolistas dirigidos por Manuel Pellegrini.

Joaquín Sánchez remarca la dificultad: "Vamos a tener que aprender muchas cosas"

"Después de 21 años, estoy feliz, feliz y orgulloso. Y te emocionas, porque aquello lo vamos a volver a vivir, afortunadamente", explica Joaquín Sánchez en un reportaje de los medios del Real Betis. Al mítico extremo verdiblanco, que ahora repetirá la experiencia desde su cargo de consejero de la entidad, no se le va a olvidar nunca la noche del 13 de septiembre de 2005 en la que recibían a todo un Liverpool FC. "Ver el Villamarín cómo estaba, escuchar esa música...", expresa el portuense al rememorar su debut en la Champions League, pese a la derrota por 1-2 (gol de Arzu). La primera salida fue para visitar al RSC Anderlecht y el equipo venció por 0-1.

"Son etapas diferentes. No es lo mismo vivirlo como futbolista, que estás en un ambiente totalmente diferente, a vivirlo como consejero y como uno más de lo que es esta gran familia, sabiendo el trabajo tan importante y tan difícil que hay detrás", resalta Joaquín, poniendo el valor la dificultad de un logro que considera "más que merecido". "El año no ha sido fácil. El equipo ha mantenido ese nivel de poder competir entre los mejores, entre los de arriba. Esa quinta plaza ha sido nuestra durante casi todo el año y no es fácil. Volvemos a estar donde todos queremos".

"Soñábamos con escuchar el himno de la Champions y con que los béticos estén felices y orgullosos de su equipo y del trabajo que en estos últimos años se está haciendo. Después de todo lo que se ha sufrido, hay que darle valor volver a estar entre los mejores. Hay que disfrutarlo, por supuesto, y saber que seguimos dando pasos importantes hacia adelante".

"Hay que vivirlo con muchísima ilusión y con ganas, pero también dando una buena imagen, compitiendo y siendo conscientes de dónde estamos. Después de tantos años vamos a tener que aprender muchas cosas", ha opinado el '17', quien insiste en que "es un pasito importante para el club, para la afición, para los jugadores y para todos".

A Toni Doblas sólo le falta una cosa: "Quiero volver a escuchar este himno en el Benito Villamarín"

"Entrar en la Champions, 21 años después, me llena de orgullo", explica Toni Doblas, otro que repetirá en la máxima competición continental tras hacerlo como jugador en 2005 y después de ganar un título. "Ganar una Copa del Rey e ir a la Champions no lo hizo nadie. Se ha hecho, pero con distintas plantillas. Nosotros vivíamos el momento, pero no sabíamos que era efímero y que no iba a volver. No sabíamos que hacíamos historia porque pasarían 21 años. Disfrutamos del momento", ha recordado.

"Le competimos al Liverpool aquí sin problemas (pese a perder 1-2) y allí en Anfield Road empatamos (0-0). Después, al Chelsea fuimos capaces de ganarle (1-0). El equipo sabía que era un premio. No íbamos a ganar la Champions. Disfrutábamos, éramos un grupo de muchos canteranos y vivíamos el día a día. Después, lo del Anderlecht...

"Creo que si nos hubiéramos jugado la clasificación habría sido otra cosa. Es verdad que el equipo se dejó ir y perdimos (0-1). Yo creo que se hizo un digno papel", ha resumido, admitiendo que el equipo se centró en la tercera plaza que permitía caer rebotado a la Copa de la UEFA.

"Volver a entrar en la Champions 21 años después es algo que a mí, como entrenador de porteros y más en mi club, me llena de orgullo porque sé que es un privilegio que ya viví como jugador. Se lo hice saber a ellos (a los jugadores actuales) que jugar la Champions con el Betis es algo histórico, que merecía la pena el esfuerzo".

"Al final se consiguió y ellos han pasado la historia, igual que los de 2005", ha manifestado Doblas, que sólo tiene una espina: "Tenemos que continuar para jugar la Champions en nuestro campo, que para mí es el Benito Villamarín. Y espero coger ese listón y no soltarlo con esa motivación de escuchar el himno en un sitio donde yo lo escuché".