Facundo Bernal estará en la pretemporada de un Betis reforzado con hasta nueve canteranos

El conjunto verdiblanco comenzará su primer 'stage' en Alemania el próximo miércoles y se espera que en la expedición se encuentre el mediocentro uruguayo, que ya ha pasado el examen médico en Brasil. Además, Manuel Pellegrini ha llamado a filas a un importante número de jóvenes valores

Este próximo lunes, la mayoría de jugadores del Real Betis deberán dormir ya en la capital hispalense para someterse el martes a los habituales reconocimientos médicos previos a una pretemporada que arrancará el miércoles 8. Ese mismo día, la expedición comandada por Manuel Pellegrini pondrá rumbo a Alemania para llevar a cabo su primer 'stage' veraniego y se espera que en él tome parte desde el primer día el que sería el primer fichaje verdiblanco para la 26/27: Facundo Bernal.

Facundo Bernal tiene previsto viajar a Sevilla este fin de semana

Días atrás ya se alcanzó un acuerdo con el Fluminense, que recibirá 9,5 millones de euros por el 100% de su pase, incluido el millón que el propio club brasileño debía pagar en impuestos al fisco español. Además, el pivote defensivo, que llega para suplir la baja de Sergi Altimira, ya ha superado el preceptivo examen médico en Río de Janeiro, agilizando de ese modo los trámites para dejar cerrados todos los detalles de su nuevo contrato, que se alargará hasta 2031, y viajar este fin de semana a la capital hispalense para ponerse desde el primer momento a las órdenes del 'Ingeniero'.

La lista de canteranos llamados por Manuel Pellegrini

Con el primer refuerzo ya cerrado, por tanto, a falta de oficialidad, Manu Fajardo trabaja ahora en la llegada de un delantero de garantías y un lateral izquierdo, sin olvidarse por supuesto de Dani Ceballos, que sigue mandando mensajes a través de las redes sociales. Mientras tanto, como es habitual cada verano, la primera plantilla se verá reforzada con varios canteranos que iniciarán la pretemporada, como es el caso del lateral derecho Óscar Masqué, el central Emmanuel N’Goran, el lateral zurdo Carlos de Roa, los mediocentros Gnangoro Bouare, Rica Fúnez e Iván Corralejo, el extremo zurdo Borja Alonso, por el que se ha interesado el Real Zaragoza, el extremo diestro Kwame Sosu y el delantero Rodrigo Marina.

Morante y Manu González, más adelante

Junto a ellos, como apunta Marca, se espera que más adelante también se sumen el meta Manu González y José Antonio Morante, ambos presentes con la selección española en el Europeo sub 19, donde el extremo se está convirtiendo en una de las grandes estrellas del mismo. La lista la completarán dos futbolistas que la pasada campaña aún lucían dorsal del filial aunque eran miembros del primer equipo, como Ángel Ortiz y Pablo García, que cuenta con varias ofertas para salir.

Los tres cedidos que regresan

Además, también deben incorporarse los tres cedidos que regresan, como son el meta Guilherme Fernandes, con ofertas de Segunda división y de Portugal después de gozar de contnuidad en el Valladolid; Iker Losada, que ya ha expresado su deseo de intentar convencer a Pellegrini para quedarse tras su paso por el Levante; y el delantero Gonzalo Petit, quien probablemente volverá a salir a préstamo tras haber militado en el Mirandés y el Granada el curso pasado.

Sin los mundialistas ni las bajas ya confirmadas

Quienes no estarán en el arranque de la pretemporada, por su parte, son los mundialistasGiovani Lo Celso, Álvaro Fidalgo y Cucho Hernández, todos ellos clasificados para los octavos de final del Mundial. Tampoco, lógicamente, Sofyan Amrabat, por el que se negocia con el Fenerbahçe para tratar de retenerlo una vez que finalice su participación en el campeonato que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

De momento, al centrocampista marroquí hay que incluirlo en la lista de bajas de la que forman parte Bakambu, Ricardo Rodríguez y 'Chimy Ávila', a quien se le ha rescindido el año de contrato que le quedaba a cambio de una pequeña compensación económica, así como el traspasado Sergi Altimira y el ya retirado Adrián San Miguel, que negocia ocupar otro cargo en el club verdiblanco, que no será en principio en el cuerpo técnico.

Pendientes de Abde y Aitor Ruibal

Además, está por ver si los lesionados Autor Ruibal y Abde, que ya trabajan en sus procesos de recuperación, se incorporan al primera 'stage' en la localidad alemana de Harsewinkel o lo hacen más adelante, pues hay previstas otras dos concentraciones en Irlanda y Marbella, con hasta seis amistosos ya confirmados. También está por ver, igualmente, qué sucede con Nelson Deossa, cuyo traspasado al Vasco da Gama se ha visto paralizado por la situación institucional del club brasileño, por lo que el colombiano debe iniciar la pretemporada a la espera de que se resuelva su salida.