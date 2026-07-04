Leandro Damiao, el '9' de Brasil que fracasó en el Betis

El brasileño llegó al Betis en enero de 2016 como agente libre de la mano de Eduardo Maciá; tras haber sido pretendido por grandes clubes de Europa y haber sido el '9' de Brasil, como bético resultó un auténtico fiasco: 129' en tres partidos; cero goles, cero asistencias y un nulo impacto sobre el verde

Si se pregunta a cualquier aficionado del Real Betis por un delantero brasileño que haya defendido la camiseta verdiblanca, la respuesta será Ricardo Oliveira. Un goleador que, como bético, estará siempre asociado a la Copa del Rey ganada en 2005 y a la primera participación del Betis en Champions. Pero no, hoy hablamos de otro internacional con Brasil que con la elástica verdiblanca apenas llegó a tocar el balón. Sí, hoy recordamos a Leandro Damiao.

¿Qué pasó con Leandro Damiao?

Y es que su historia es tan surrealista que parece inventada. En enero de 2016, el Betis anunció la cesión de Leandro Damiao, un delantero que había sido internacional con Brasil, campeón de la Libertadores y uno de los grandes nombres del mercado de fichajes años atrás. Sin embargo, la ilusión por su fichaje por el Betis duró exactamente lo que tardó en empezar a entrenarse. Unos problemas contractuales con su anterior equipo, el Santos brasileño, la falta de ritmo y las decisiones técnicas propiciaron que Damiao desapareciera completamente de los planes de un Betis al que llegó a última hora del mercado como agente libre y con un salario de un millón de euros.

El balance como bético de Leandro Damiao

¿Su balance como bético? Unos exiguos 129 minutos repartidos en tres partidos de Liga en los que consiguió cero goles, cero asistencias y en los que su impacto sobre el césped fue también nulo. En definitiva, una operación desastrosa a todas luces para los intereses económicos y deportivos del Betis. Tanto, que aún hay aficionados béticos que dudan si Damiao lució alguna vez las treces barras.

Lo más llamativo del asunto es que Leandro Damiao no era un cualquiera. Años antes había sido pretendido por varios de los grandes clubes de Europa. El propio Eduardo Maciá, director deportivo del Betis en esa época, había tratado de ficharlo para el Liverpool sin conseguirlo. Pero en Heliópolis Leandro Damiao resultó ser un verdadero fichaje fantasma. Pasó por el Betis sin dejar huella, con pena… Y ninguna gloria.

Después de pasar por el Betis regresó a Brasil, pasó por Japón y volvió a su país, colgando las botas definitivamente en 2025. Actualmente sigue ligado al fútbol, aunque de una forma mucho más ociosa: participando en torneos de fútbol 7 y eventos deportivos, lejos de los focos y la presión de la elite.Sus figura estará eterna fueron fundamentales en la histórica Copa del Rey de 2005 y en la primera clasificación bética para la Liga de Campeones.

Damia, el '9' de Brasil

Cuando el Betis anunció su incorporación en enero de 2016, la operación generó expectación. Damiao llegaba avalado por un brillante pasado con el Internacional de Porto Alegre, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2010 y se convirtió en uno de los goleadores más temidos de Brasil. También había vestido la camiseta de la selección brasileña absoluta, con la que disputó 18 encuentros y marcó tres goles, además de formar parte del equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Durante aquellos años su nombre apareció vinculado a algunos de los grandes clubes europeos. Tottenham, Juventus, Nápoles o Liverpool siguieron de cerca su evolución. Pero el fichaje que parecía una oportunidad de mercado acabó convirtiéndose en un auténtico desastre, demostrándose una vez más que el fútbol no entiende de currículums. El caso de Leandro Damiao es, sin lugar a dudas, uno de los claros ejemplos de ello.