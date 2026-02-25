Batalla en Manchester: United y City se disputan a Anderson y Gibbs-White

Manchester United y Manchester City libran una intensa puja por Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White para reforzar su centro del campo

El Manchester United se mueve para cerrar un acuerdo récord por Elliot Anderson, mientras golpea a su eterno rival en Manchester. Según los últimos informes, los Red Devils están siguiendo de cerca la situación de Morgan Gibbs-White en el Nottingham Forest, junto a la otra mitad de la ciudad, el Manchester City, que también mantiene interés en el mediocampista.

Gibbs-White se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del Forest, capaz de actuar como diez o en cualquiera de las bandas. Su importancia creció hasta tal punto que renovó recientemente su contrato tras rechazar un oferta de 60 millones de libras proveniente del Tottenham.

La batalla por Manchester

Ambos clubes, City y United, preparan sus estrategias para asegurarse la firma de Anderson este verano. El Manchester City lo considera un refuerzo clave para fortalecer un centro del campo debilitado tras la lesión de Rodri en septiembre de 2024. Por su parte, los Red Devils buscan un reemplazo para Casemiro, cuyo contrato finaliza al término de la temporada. Anderson, de 23 años, es la primera opción de United, por su estilo similar al de leyendas como Roy Keane, y podría convertirse en el pilar del equipo durante la próxima década.

El factor económico y la estrategia salarial

El United enfrenta un reto: su intención de reestructurar la masa salarial podría complicar la negociación con Anderson o Gibbs-White. Con la Champions League en juego, el club podría aumentar su capacidad de gasto, pero también busca reducir salarios altos como los de Casemiro, Jadon Sancho o Marcus Rashford, lo que abre margen para nuevos fichajes.

Mientras tanto, el Forest ha protegido a sus figuras: Gibbs-White percibe 150.000 libras semanales, una cifra comparable a otros jugadores de renombre, y cuenta con cláusula de rescisión, lo que añade presión a los clubes interesados.

El futuro de Bruno Fernandes y alternativas en ataque

El destino de Bruno Fernandes sigue en el aire. A sus 31 años, el portugués podría abandonar Old Trafford este verano, con rumores sobre la Saudi Pro League y rechazos al Real Madrid. Su posible salida abre la puerta a nombres como Cole Palmer, a quien expertos como Louis Saha consideran un reemplazo ideal: joven, versátil y con energía para liderar el ataque de los Red Devils.

El Nottingham Forest, bajo presión

El club de los Tricky Trees ha vivido un curso complicado, con cuatro entrenadores diferentes durante la temporada. A pesar de ello, se espera que Anderson deje el equipo en verano, ya sea por un precio más bajo en caso de descenso a Championship o por una cifra cercana a los 100 millones de libras si mantienen la categoría.

El United, decidido a romper su récord de transferencias de £89,3 millones pagados por Pogba en 2016, podría incluso superar la barrera de los £100 millones para asegurar la llegada del mediocampista. Luis Manchester prepara así un movimiento histórico que podría redefinir el futuro del club en la Premier League.