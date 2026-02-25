Ødegaard pierde peso en el Arsenal y surgen dudas sobre su continuidad

El protagonismo de Martin Ødegaard en el Arsenal disminuye mientras crece la competencia y se abre el debate sobre su futuro

La situación de Martin Ødegaard en el Arsenal FC ha comenzado a generar debate en Inglaterra. El futbolista noruego, que durante las últimas temporadas fue uno de los motores creativos del equipo londinense, atraviesa un momento diferente en cuanto a protagonismo y continuidad. Las lesiones recientes y la creciente competencia interna han modificado su papel dentro del esquema de Mikel Arteta.

El mediocampista ofensivo aterrizó definitivamente en el club en 2021 procedente del Real Madrid CF, después de no entrar en los planes del conjunto blanco. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras visibles del proyecto ‘gunner’, hasta el punto de asumir la capitanía y liderar al equipo en su resurgir competitivo en la Premier League.

Menos minutos y más competencia directa

En la presente campaña, Ødegaard no ha disfrutado de la misma regularidad. Entre problemas físicos y decisiones técnicas, solo ha arrancado como titular en 13 encuentros de liga y en un par de compromisos europeos. En varios partidos recientes incluso ha tenido que conformarse con apariciones breves desde el banquillo.

La irrupción de nombres como Eberechi Eze, junto a alternativas ofensivas como Noni Madueke, Bukayo Saka o Leandro Trossard, ha elevado el nivel de competencia interna. Arteta dispone ahora de múltiples perfiles para acompañar al delantero, incluido el sueco Viktor Gyökeres, lo que ha provocado una rotación más constante en la zona de creación.

Voces críticas desde el análisis televisivo

El debate se intensificó tras las declaraciones del exinternacional escocés Steve Nicol en ESPN. Nicol planteó abiertamente la posibilidad de que el capitán considere un cambio de aires si su estatus no vuelve a ser el de hace año y medio. Según su visión, pasar de ser el futbolista clave a tener que pelear por la titularidad podría provocar una reflexión profunda en el noruego.

En una línea similar se expresó el exdefensor francés Frank Leboeuf, quien aseguró que, aunque siempre ha admirado la elegancia del mediapunta, su influencia actual en el juego no es la misma. A su juicio, el equipo ha ganado verticalidad con Eze, lo que cambia la dinámica ofensiva y resta centralidad al capitán.

Números que reflejan un curso discreto

Las estadísticas también respaldan la sensación de una temporada menos productiva. Ødegaard apenas ha marcado un gol en liga y suma cifras más bajas que en campañas anteriores, especialmente si se compara con los 15 tantos que logró hace tres temporadas, cuando el Arsenal volvió a pelear por el título bajo la dirección de Arteta.

Además, la profundidad de plantilla ha obligado a otros talentos, como el joven Ethan Nwaneri, a buscar minutos fuera del club ante la dificultad para asentarse en el once.

Contrato largo, interrogantes abiertos

Con vínculo firmado hasta 2028, el futuro inmediato del internacional noruego no parece depender de una cuestión contractual, sino de su capacidad para recuperar peso específico dentro del equipo. Su estado físico, su adaptación a un sistema con más alternativas ofensivas y la confianza del técnico serán factores determinantes.

El Arsenal mantiene una plantilla amplia y competitiva, pero esa misma riqueza de recursos ha puesto en duda la continuidad como titular de uno de sus referentes recientes. El desenlace dependerá de si Ødegaard logra reconquistar el rol que lo convirtió en símbolo del nuevo proyecto o si, por el contrario, opta por buscar un escenario donde vuelva a ser indiscutible.