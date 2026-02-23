Carlos Vicente ya deja huella en Birmingham con su estreno goleador

Carlos Vicente confirma su gran momento con un gol decisivo en la victoria del Birmingham City FC ante el Norwich City FC

El Birmingham City FC logró una trabajada victoria por 1-2 ante el Norwich City FC en Carrow Road, en un duelo vibrante del Championship que tuvo dos caras muy marcadas. Los visitantes golpearon primero con autoridad, pero terminaron sufriendo ante la reacción de unos ‘Canaries’ que no bajaron los brazos.

Un inicio fulgurante con sello español

El conjunto dirigido por Chris Davies salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. De hecho, a los 24 segundos ya avisó con una clara ocasión que obligó a intervenir al guardameta Vladan Kovacevic tras un remate de Carlos Vicente.

El premio no tardó en llegar. A los cinco minutos, Carlos Vicente inauguró el marcador culminando una rápida acción por banda derecha. El extremo español aprovechó un preciso envío al espacio de Bright Osayi-Samuel, ganó la carrera a su defensor y definió con serenidad ante la salida del portero local. Un tanto que confirmaba su excelente adaptación al fútbol inglés.

Cabe recordar que su fichaje invernal procedente del Deportivo Alavés, cifrado en ocho millones de euros, fue una de las operaciones más comentadas del mercado. No tanto por la cantidad, sino por la salida de uno de los jugadores más determinantes del conjunto vitoriano, donde compartía liderato goleador con Toni Martínez y Lucas Boyé.

Ducksch amplió la ventaja

El Birmingham no bajó el ritmo y, en el minuto 14, amplió la diferencia. De nuevo Osayi-Samuel fue clave en la jugada, filtrando un balón inteligente que permitió a Priske asistir a Marvin Ducksch, quien empujó el esférico a placer para el 0-2. El arranque visitante era contundente y dejaba muy tocado al Norwich.

Los locales reaccionaron tímidamente antes del descanso, encontrándose con un inspirado James Beadle bajo palos. El arquero evitó el gol en varias intervenciones de mérito, incluyendo una espectacular doble parada ante Toure y Fisher al inicio de la segunda mitad.

Reacción local y tensión final

El Norwich creció tras el descanso y encontró el premio en el minuto 67. Un centro desde la izquierda fue mal despejado por la zaga visitante y el capitán Kenny McLean aprovechó el balón suelto para fusilar la portería y recortar distancias.

El tanto dio alas a los ‘Canaries’, que encerraron al Birmingham en los minutos finales. Sin embargo, la defensa visitante resistió con firmeza para asegurar tres puntos de enorme valor.

Racha abierta y mirada al playoff

Con este triunfo, el Birmingham suma ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota y se coloca séptimo, a solo dos puntos del Wrexham AFC, equipo que marca la zona de playoff de ascenso a la Premier League.

Carlos Vicente, mientras tanto, sigue consolidándose en su nuevo destino. Titular en dos de sus primeros cuatro encuentros, el extremo aragonés ya ha dejado huella con su primer gol en Inglaterra, confirmando que su salto al Championship no ha frenado su progresión, sino que la ha impulsado.