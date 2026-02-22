Así queda la clasificación de la Premier League, tras los triunfos de Arsenal y Liverpool en la jornada 27 de la Liga inglesa

El Arsenal consolida su liderato en la Premier League tras golear al Tottenham, mientras Liverpool, Fulham y Crystal Palace logran victorias clave en la jornada 27

La Premier League continúa ofreciendo emociones fuertes en todos los frentes: el Arsenal refuerza su liderato, el Liverpool se aferra a los puestos de Champions, y equipos como Fulham y Crystal Palace logran victorias decisivas en la pelea por la permanencia y la tranquilidad en la tabla. La próxima jornada promete más duelos de alto impacto, con la lucha por el título y la clasificación europea más viva que nunca.

Arsenal refuerza su liderato con un contundente triunfo en el derbi

El Arsenal de Mikel Arteta respondió con autoridad tras la victoria del Manchester City ante el Newcastle y goleó al Tottenham por 1-4 en el derbi del norte de Londres. Los 'gunners', líderes de la Premier League, aumentan su ventaja a cinco puntos sobre los citizens, que cuentan con un partido pendiente, y se mantienen firmes en la carrera por el título. Igor Tudor debutó en el banquillo del Tottenham, equipo que sigue muy cerca de los puestos de descenso.

El encuentro comenzó con dominio del Arsenal, aunque se detuvo momentáneamente en el minuto 10 por problemas técnicos en la transmisión. Tras reanudarse, los Spurs lograron mostrar algo de juego, con Xavi Simons más activo, pero fue Eberechi Eze, ex jugador del Crystal Palace y pretendido por el Tottenham, quien abrió el marcador a favor del Arsenal al minuto 32. Poco después, Randal Kolo Muani igualó para los locales tras un error de Declan Rice. Sin embargo, la reacción del Arsenal fue contundente: Viktor Gyökeres adelantó nuevamente a los visitantes antes de que Eze completara su doblete en el minuto 61. El propio Gyökeres cerró la goleada en el descuento, sellando un resultado que confirma la superioridad del líder.

Liverpool gana con drama y mantiene la lucha por la Champions

El Liverpool sufrió para derrotar al Nottingham Forest por 0-1 gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 97. El partido, que marcó el primer encuentro del Forest con Vitor Pereira, estuvo marcado por la superioridad del equipo local en la primera mitad, que generó varias ocasiones claras, incluyendo un remate de Callum Hudson-Odoi detenido por Alisson Becker.

Tras el descanso, el Liverpool mejoró su rendimiento y comenzó a presionar, aunque los minutos pasaban sin conseguir abrir el marcador. Finalmente, Mac Allister marcó el gol decisivo tras una revisión del VAR que descartó el fuera de juego de Virgil van Dijk, asegurando tres puntos vitales. Con este triunfo, los 'reds' suman 45 puntos, empatados con Chelsea y Manchester United, en la pelea por los puestos de Champions League.

Fulham y Crystal Palace celebran victorias clave

El Fulham rompió una racha negativa de tres derrotas consecutivas y venció al Sunderland con un doblete de Raúl Jiménez, que mantiene su récord perfecto desde el punto de penalti en la Premier League (13 de 13). El mexicano abrió el marcador a balón parado y posteriormente transformó un penalti, consolidando la victoria 2-0 que lleva al Fulham a la décima posición.

Por su parte, el Crystal Palace consiguió un triunfo in extremis ante el Wolverhampton Wanderers (1-0), gracias a un gol de Evan Guessand en el tiempo añadido. El conjunto de Oliver Glasner, pitado por su afición por los malos resultados, logró alejarse de los puestos de descenso, mientras que los 'Wolves' permanecen colistas y a 17 puntos de la salvación.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 27