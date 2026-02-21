Jornada 27 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 27 de la Premier League arrancará el sábado a partir de las 16 horas y se cerrará el lunes con el Everton recibiendo al Manchester United a las 21:00 horas

La Premier League nos volverá a regalar un intenso fin de semana de fútbol desde este sábado a partir de las 16:00. Parece que Inglaterra es uno de los últimos reductos que quedan del fútbol de antes y buena muestra de ello es que para empezar la jornada, la Premier League tiene preparados tres duelos a la misma hora.

Horario y dónde ver en tv y online la jornada 27 de la Premier League

La Premier League dará comienzo a su jornada 27 a partir de las 16:00 horas del sábado. Serán el Aston Villa recibiendo al Leeds United, el Brentford ante el Brighton y el Chelsea ante el Burnley. Pero ahí no termina el fútbol del sábado en la Premier League ya que a las 18:00 horas, el West Ham recibirá en su campo al Bournemouth. El Manchester City, segundo clasificado de la Premier League, tratará de meterle presión al Arsenal con un triunfo que dejaría a los de Pep Guardiola a solo un punto del cuadro de Mikel Arteta. Para ello, el Manchester City deberá poner a prueba su irregularidad ante el Necastle, décimo clasificado a partir de las 21:00 horas.

Partidos del domingo en la Premier League

El domingo habrá hasta cuatro encuentros en la Premier League. A las 15:00 horas será el momento clave de la jornada en la Premier League. El Crystal Palace recibirá a los Wolves y además el Nottingham Forest recibirá al Liverpool con los visitantes aspirando a volver a meterse en puestos europeos a costa de un Chelsea que ya habrá disputado su partido. También a las 15:00 horas, el Sunderland recibirá al Fulham.

El último encuentro del domingo en la Premier League será en el que aparezca el líder. El Arsenal visitará al Tottenham en un partido que teóricamente es sencillo para los de Arteta por la situación clasificatoria de su rival y que se disputará a partir de las 17:30. Cerrará la jornada 27 de la Premier League el Everton recibiendo al Manchester United a partir de las 21:00 horas del lunes. Toda la jornada 27 de la Premier League podrá seguirla en tv a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes que depare la jornada en Inglaterra y de los resúmenes al final de cada día para ver las posibles modificaciones en la clasificación.