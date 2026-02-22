Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Manchester City y el empate del Chelsea en la jornada 27 de la Liga inglesa

Nueva jornada en la Premier League donde destaca el triunfo del Manchester City y los empates de Aston Villa y Chelsea

Tras esta jornada, la pelea por el título sigue abierta entre Manchester City y Arsenal, con el Aston Villa intentando no descolgarse. En la lucha por puestos europeos, Chelsea, Manchester United y Bournemouth mantienen una batalla directa.

Reparto de puntos en el London Stadium

El duelo entre el West Ham United y el AFC Bournemouth terminó sin goles (0-0), en un encuentro equilibrado y muy disputado. El choque tuvo un marcado sabor español, con técnicos y asistentes nacionales en ambos banquillos, aunque lo que faltó fue puntería en las áreas.

El West Ham arrancó con energía y generó sus mejores ocasiones en los primeros compases, obligando al guardameta visitante a intervenir con acierto. Sin embargo, el ritmo fue bajando y el Bournemouth, mejor posicionado con balón, logró equilibrar la balanza.

En la segunda mitad, el joven Rayan rozó el tanto con una acción individual brillante que se estrelló en el poste. También hubo intentos espectaculares como una chilena de Castellanos, pero el marcador no se movió. El empate deja a los ‘hammers’ a las puertas de salir de la zona peligrosa, mientras que el Bournemouth encadena siete jornadas sin perder y se acerca a los puestos europeos.

El Aston Villa deja escapar una oportunidad

El Aston Villa no supo aprovechar el tropiezo del Arsenal FC días atrás y empató ante el Leeds United en un duelo inesperadamente complicado. El equipo de Unai Emery, tercero en la tabla, mostró una versión gris durante gran parte del encuentro.

El Leeds golpeó primero con un potente disparo lejano que sorprendió a la defensa local. El Villa reaccionó tarde, falló ocasiones claras y vio incluso cómo le anulaban un gol por fuera de juego. En el tramo final, Tammy Abraham logró igualar el marcador, pero el empuje no fue suficiente para culminar la remontada.

Chelsea cede terreno ante el Burnley

En Stamford Bridge, el Chelsea FC tampoco pasó del empate (1-1) frente al Burnley FC, uno de los equipos que lucha por evitar el descenso. Los ‘blues’ comenzaron con intensidad y se adelantaron pronto, pero no supieron sentenciar.

La expulsión de Wesley Fofana cambió el escenario y permitió al Burnley crecer en confianza. Con superioridad numérica, el conjunto visitante apretó hasta encontrar el empate en el tiempo añadido. El resultado deja al Chelsea cuarto, igualado en puntos con el Manchester United, mientras que el Burnley recorta ligeramente distancias con la salvación.

Manchester City aprieta al Arsenal con triunfo ante Newcastle

El Manchester City dio un paso firme para acercarse al Arsenal tras imponerse 2-1 al Newcastle United en el Etihad. Nico O’Reilly fue protagonista con dos goles, mientras que Anthony Gordon había empatado momentáneamente para los visitantes tras una carambola desafortunada en la defensa del City. La presión constante de los de Guardiola, sumada a la velocidad de Semenyo y la asistencia de Haaland, permitió al conjunto ciudadano dominar el partido y mantenerse a solo dos puntos del líder Arsenal en la Premier League.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 27