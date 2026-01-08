Así queda la clasificación de la Premier League, tras los 'pinchazos' de Arsenal y Manchester City en la jornada 21 de la Liga inglesa

Una nueva jornada en la Premier League deja de nuevo la competición abierta tras los 'pinchazos' de Arsenal y Manchester City

El 0-0 entre Arsenal y Liverpool en el Emirates Stadium dejó más preguntas que respuestas, pero sirvió para confirmar que algo distinto está ocurriendo en el norte de Londres. Lejos de desplomarse con la llegada del invierno, como en temporadas anteriores, el conjunto de Mikel Arteta resistió ante un rival directo y sostuvo su ventaja en lo más alto de la Premier League. El campeón frenó al aspirante, y el aspirante evitó dar el golpe definitivo.

El Liverpool corta la racha del Arsenal

El Liverpool logró un empate de gran valor que puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas del Arsenal en liga. El resultado mantiene la distancia de seis puntos respecto al Manchester City de Pep Guardiola, que observa la pelea desde atrás. Los ‘reds’, además, ofrecieron una imagen mucho más sólida que en sus anteriores compromisos del nuevo año, demostrando que todavía pueden competir de tú a tú con los líderes.

Los resultados de la jornada 21 de la Premier League

Decisiones tácticas y sorpresas en los onces

La previa estuvo marcada por las decisiones de ambos entrenadores. Arne Slot, muy cuestionado en las últimas semanas, apostó por una fórmula poco habitual: Frimpong como extremo derecho, acompañado por Florian Wirtz y Cody Gakpo en ataque. La ausencia de Hugo Ekitiké, aún en fase final de recuperación, condicionó el planteamiento visitante.

En el Arsenal, Arteta sorprendió al dejar en el banquillo a Mikel Merino, habitual en los grandes partidos. En su lugar apareció Victor Gyökeres, que pasó prácticamente desapercibido durante el encuentro y no logró ser un factor diferencial.

Un primer tiempo espeso y con pocas ocasiones

El peso del partido se notó desde el arranque. El ritmo fue bajo, con ambos equipos priorizando el orden defensivo. El Arsenal dominó la posesión, consciente de que una victoria podía reforzar su candidatura al título, pero el Liverpool se mostró firme atrás. La primera llegada clara no apareció hasta el minuto 18, con un disparo centrado de Bukayo Saka que detuvo sin dificultad Alisson.

La ocasión más clara llegó del lado visitante tras un error defensivo poco habitual en los ‘gunners’. Saliba no se entendió con David Raya, y el despeje defectuoso del portero dejó el balón a Connor Bradley, cuyo intento de vaselina se estrelló en el travesaño.

Segunda parte sin mordiente ni ambición final

Tras el descanso, el Liverpool dio un paso adelante y pasó a controlar el balón, aunque sin el ritmo eléctrico que le caracterizó en temporadas anteriores. El Arsenal aguardó en su campo y buscó salidas rápidas. Una buena acción de Trossard habilitó a Zubimendi, pero el control del español arruinó una ocasión prometedora.

Arteta agitó el banquillo con la entrada de Martinelli y Gabriel Jesus, aunque ninguno logró cambiar el guion. Ambos equipos parecieron aceptar el empate, conscientes de lo que estaba en juego.

Un Arsenal sólido, pero sin colmillo

El empate mantiene al Arsenal líder, con seis puntos de ventaja sobre City y Aston Villa, pero dejó la sensación de que jugó con exceso de confianza. El proyecto sigue necesitando un título que no llega desde hace 22 años, y ante el Liverpool faltó agresividad ofensiva. Tener profundidad de banquillo y no utilizarla del todo fue una señal preocupante.

Liverpool suma, respira y se mantiene en la pelea

Para el Liverpool, el punto significa afianzarse en puestos de Champions y aliviar la presión sobre Arne Slot. El equipo sigue cuarto, lejos del Arsenal, pero mostró carácter pese a las numerosas lesiones. La mejor ocasión del tramo final fue para Dominik Szoboszlai, cuyo lanzamiento de falta rozó el travesaño en los últimos minutos.

Sin cambios en todo el partido, los ‘reds’ acabaron justos de fuerzas, pero resistieron gracias al trabajo defensivo de Van Dijk y Konaté, evitando el gol ‘gunner’ hasta el pitido final.

Un empate que deja la Premier al rojo vivo

El 0-0 no fue brillante, pero sí significativo. El Arsenal no se cayó, el Liverpool no se rindió y la Premier League sigue completamente abierta. El margen de error es mínimo y cada punto puede resultar decisivo en una temporada que promete definirse hasta el final.

La clasificación de la Premier League tras la jornada 21