Dávinson Sánchez se acerca al Como de Cesc Fàbregas por 30 millones

El central colombiano, eliminado del Mundial 2026 ante Suiza en octavos de final, apunta a dejar el Galatasaray tras una nueva oferta del club italiano de 25 millones fijos más cinco en variables

Dávinson Sánchez está cerca de cambiar Turquía por Italia. Ya fuera del Mundial 2026 con Colombia, eliminada en octavos ante Suiza, el central del Galatasaray se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Como de Cesc Fàbregas.

Según la información difundida en Italia, el club lombardo ha puesto sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros fijos más otros cinco en variables, una cifra que Galatasaray empieza a ver con buenos ojos.

Cesc Fàbregas ve en Dávinson Sánchez su central ideal

El Como lleva semanas moviéndose por un central de alto nivel y el nombre de Dávinson Sánchez ha ido ganando fuerza hasta convertirse en una prioridad. La primera oferta rondaba los 20 millones, pero el club italiano ha tenido que subir su propuesta para acercarse a las exigencias del Galatasaray.

La Gazzetta dello Sport ya situaba la petición turca entre 25 y 30 millones de euros. El nuevo escenario encaja justo en ese margen: 25 millones garantizados y otros cinco en bonus. Una estructura que permite al Como acercarse al precio deseado sin asumir todo el coste de golpe.

Para Galatasaray, la venta tendría un fuerte componente económico. Sánchez llegó procedente del Tottenham por una cifra muy inferior y su rendimiento en Estambul le ha permitido recuperar cartel en Europa. Una operación cercana a los 30 millones supondría una plusvalía importante.

Cesc Fàbregas quiere un líder atrás para el Como

El interés tiene una explicación deportiva clara. El Como de Cesc Fàbregas afronta una temporada histórica con la disputa de la Champions League y necesita elevar el nivel de su defensa. Por ello busca un jefe de zaga.

Sánchez tiene físico, velocidad para defender hacia atrás, experiencia en grandes noches europeas y veteranía. Cesc quiere un equipo reconocible, competitivo y con jerarquía. Después de consolidar un proyecto ambicioso, el siguiente paso pasa por fichajes que no necesiten adaptación a la Champions.

El Mundial de Colombia no frena el mercado de Dávinson Sánchez

La eliminación de Colombia ante Suiza fue dolorosa. El partido terminó 0-0 tras la prórroga y se decidió en una tanda de penaltis en la que Gregor Köbel fue decisivo. Dávinson Sánchez falló uno de los lanzamientos y la selección de Néstor Lorenzo se quedó fuera en octavos.

Pero el penalti no ha borrado su torneo. La pareja formada por Sánchez y Jhon Lucumí fue uno de los puntos más sólidos de Colombia y apenas recibió un gol durante todo el Mundial. El central terminó el campeonato como una referencia defensiva, firme en los duelos y con peso de capitán cuando James Rodríguez no estaba sobre el campo.

El salario, obstáculo para cerrar el fichaje de Dávinson por el Como

La negociación no se limita al traspaso. El salario también aparece como un factor relevante. En Turquía, el régimen fiscal permite estructuras muy favorables para los futbolistas, y Sánchez percibe más de tres millones netos por temporada.

Ese punto obliga al Como a cuadrar la operación en dos frentes: acuerdo con Galatasaray y entendimiento con el jugador. El traspaso puede encarrilarse con la oferta de 25+5, pero la ficha debe entrar dentro del equilibrio salarial del club.

Aun así, la voluntad del Como parece clara. Si Fàbregas lo ha colocado como objetivo principal, la dirección deportiva tendrá que buscar la fórmula. Bonus, duración de contrato y reparto de salario pueden ser claves para cerrar una operación de este tamaño.

El Galatasaray se prepara para decidir y el Como espera a su central

El futuro de Dávinson Sánchez entra ahora en una fase decisiva. El Galatasaray ya tiene sobre la mesa una oferta que se acerca a sus exigencias, el jugador viene de competir a buen nivel en el Mundial y el Como necesita cerrar cuanto antes un central de jerarquía para preparar la temporada.

La operación tiene todos los ingredientes de un movimiento importante: dinero, experiencia, escaparate mundialista, Champions, un técnico ambicioso como Cesc Fàbregas y un club vendedor que puede hacer caja con una de sus piezas más reconocibles. Si Galatasaray acepta la fórmula de 25 millones fijos más cinco en variables, Dávinson Sánchez quedará a un paso de abrir una nueva etapa en la Serie A.