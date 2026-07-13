El Levante busca traer de vuelta a La Liga a un ex del Sevilla

Alberto Moreno, ex defensa del Sevilla y Villarreal está cerca de volver a La Liga tras quedar como agente libre gracias al interés del Levante, aunque hay otros equipos que también tantean su incorporación

El mercado de fichajes cada vez se pone más interesantes y los clubes no dejan de buscar refuerzos tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es el Levante el que se mueve para traer nuevos jugadores al equipo que le pueda aportar más fuerza en la competición, después de una temporada en la que han jugado peligrosamente con el descenso, salvándose por la mínima.

Por ello, tienen varias posiciones que necesitan reforzar, siendo una de ellas el lateral izquierdo. Alberto Moreno se coloca como la mejor opción para cubrirlo, un defensa de garantías que ha militado para clubes como el Sevilla y el Villarreal en la élite del fútbol español y que ahora llegaría como agente libre.

El Levante dispara su interés en traer de vuelta a Alberto Moreno a La Liga

El defensa español acaba de terminar su contrato con el Como de Cesc Fábregas y no ha renovado su contrato, por lo que busca equipo para la próxima temporada. El lateral sabe lo que es competir en la élite ya que en Liga ha competido en equipos como el Sevilla y el Villarreal, además del Liverpool a nivel internacional, por lo que es un lateral con experiencia y aún muy efectivo.

En el equipo italiano ha firmado una buena temporada a pesar de no ser titular fijo. A sus 34 años su ritmo no es para disputar los 90 minutos, pero sí es un jugador con mucha calidad como necesita el Levante, que ya ha mostrado su interés en el jugador sevillano. El club granota podría incorporarlo a coste cero. El defensa quiere regresar a La Liga, por lo que estaría de acuerdo en este movimiento, a falta de avanzar en las negociaciones.

El Levante es el que más interés ha demostrado en el fichaje de Alberto Moreno, decidido a establecer conversaciones con el lateral. Sin embargo, antes de terminar su vinculación con el Como también tenía a varios clubes de Primera y Segunda división del fútbol español con los ojos puestos en él, especialmente el Deportivo de A Coruña, que está haciendo muy buen mercado de fichajes.

La agenda del Levante para este mercado de fichajes

Además de reforzar la defensa, el equipo también quiere sumar nuevos jugadores al centro del campo. Su preferencia es Dani Requena, transmitiendo ya al Villarreal el interés en este traspaso, aunque aún sin establecer unas negociaciones a la espera de conocer si Íñigo Pérez cuenta con él. Además, el equipo que dirige Luis Castro tendrá que dar salida a varios jugadores.