Jornada 42 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda División en vivo online

LaLiga Hypermotion llega a su fin con la disputa de los once partidos que decidirán qué equipos se clasifican finalmente a playoff de ascenso a Primera División. Además, Leganés y Mirándes se enfrentarán en una final en Butarque por evitar el descenso a Primera RFEF

La temporada en Segunda División pone el broche final con la disputa de los once partidos de esta jornada número 42. Hoy sábado se jugarán tres de ellos y mañana domingo los nueve restantes. LaLiga Hypermotion mira a la parte alta y baja de la clasificación, que dictará sentencia al término de los últimos encuentros de la campaña, a falta de que tengan lugar los choques correspondientes al playoff de ascenso a Primera.

LaLiga Hypermotion llega a su final con tres partidos en la jornada de sábado

En primer lugar, la jornada hoy sábado se abre en LaLiga Hypermotion, con el encuentro entre el Ceuta y el Albacete, que comenzará a las 16:15 horas. Ambos equipos, situados en la tabla con 58 y 59 puntos, respectivamente, llegan al choque número 42 de la temporada sin nada en juego, con la salvación matemática y sin opciones de llegar a los puestos de playoff de ascenso.

En la misma situación se encuentran el Real Sociedad B y la Cultural Leonesa, ya que no se juegan nada. Los de Ansotegui, con 46 puntos en la clasificación, consiguieron la salvación matemática. En cambio, los de Rubén de la Barrera, consumaron su descenso a Segunda División, junto con Huesca y Real Zaragoza, de momento. Por último, el sábado cerrará con el choque entre Granada y Sporting de Gijón, a las 21:00, también sin nada en juego.

Domingo decisivo en LaLiga Hypermotion: Castellón, Las Palmas y Almería se juegan su billete al playoff

En cambio, el domingo decidirá, entre otras situaciones, qué equipos se clasifican a playoff, tras el ascenso directo del Deportivo de la Coruña, que lo certificó la pasada jornada. En este sentido, el Castellón deberá ganar al Eibar en el partido que tendrá lugar en Castalia. Los locales en el día de mañana llegan con 69 puntos, a diferencia de los 67 de los visitantes, que deberán buscar el triunfo para optar al objetivo.

Las Palmas deberá hacer lo propio en su visita al Deportivo de la Coruña, que podría incluso superar al Racing de Santander en la clasificación, aunque ambos ya han logrado el ascenso matemático a Primera División. Por otro lado, el Almería recibirá al Real Valladolid, que ya no se juega nada al certificar la permanencia en LaLiga Hypermotion. Los de Rubí necesitarán el triunfo para seguir teniendo opciones de subir de categoría.

Butarque decide la última batalla por la salvación en LaLiga Hypermotion

Además, el Málaga visitará a un Real Zaragoza ya descendido de manera matemática. Sin embargo, David Navarro, técnico del conjunto maño, apuntó en la rueda de prensa previa que "vamos a afrontar el partido de la forma más profesional posible, intentando abstraernos de la situación". Por otra parte, el Racing de Santander despedirá la temporada recibiendo al Cádiz, que tampoco se juega nada en esta última jornada.

Los dos últimos partidos de la temporada regular en Segunda División serán el Córdoba - Huesca y el Leganés - Mirándes. En el primero no hay nada en juego, ya que los andaluces tienen 60 puntos y no tienen opciones de clasificarse a playoff de ascenso y los aragoneses descendieron matemáticamente. Sin embargo, Butarque vivirá un auténtica final por lograr la salvación, entre dos equipos con 40 y 43 puntos respectivamente.

Horario y dónde ver en tv y online la jornada 42 de LaLiga Hypermotion

En este sentido, el Ceuta - Albacete y el Real Sociedad B - Cultural Leonesa abrirá la jornada 42 de LaLiga Hypermotion hoy sábado a las 16:15 horas. Más tarde, el mismo día se disputará en Los Cármenes el Granada - Real Sporting, fijado para las 21:00 horas.

Tras ello, seis partidos se jugarán el domingo 31 de mayo a las 18:30, que son el Castellón - Eibar, Deportivo de la Coruña - Las Palmas, Almería - Real Valladolid, Racing de Santander - Cádiz, Real Zaragoza - Málaga, Burgos - Andorra. Por último, la jornada 42 de LaLiga Hypermotion se despedirá con dos encuentros programados para las 21:00 horas del mismo domingo: Córdoba - Huesca y Leganés - Mirandés.