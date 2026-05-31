Firmeza obligada del Betis con los 'intocables' para evitar un proyecto de Champions fallido

El club verdiblanco está obligado a agotar sus opciones de retener a las piedras angulares que corren verdadero peligro para no construir sobre una base poco consistente el proyecto de Champions aunque suponga sacrificar a futbolistas importantes

Las planificaciones de las nuevas temporadas parten habitualmente de una falacia de la que solo se encuentran exentos aquellos clubes poderosos en los que el dinero nunca se trata de un problema aunque la realidad, a veces, dicte lo contrario: que no existe ningún futbolista imprescindible.

Y sí, claro que los hay, sobre todo en el caso de que se aspire a construir un proyecto considerablemente ambicioso más allá de que se acertara con un sustituto que requeriría un desembolso de tamañas dimensiones.

Las ilusiones han de levantarse sobre las piedras angulares, sin separar nunca los pies del suelo y de las limitaciones económicas, pero conscientes de que el crecimiento no funciona a golpe de milagros ni de casualidades.

Cartel de 'intocables' para los que hicieron posible el sueño de la Champions

La Champions exige al Betis protagonizar un salto competitivo para corresponder con resultados a lo que supone el pase para la elite continental y que no pague el esfuerzo en el campeonato liguero, a la postre vital para la continuidad en las alturas. Y este sueño debe sostenerse sobre los futbolistas que lo han hecho posible y que, más allá de la mano maestra de Pellegrini, han elevado a los verdiblancos a una cota que, como mínimo, exige la obligación de intentarlo.

En este sentido, dentro de un contexto realista, la planta noble verdiblanca tiene que afrontar este mercado colgando la etiqueta de 'intocables' a los activos determinantes, con distinción evidente para la Champions, y que despiertan un enorme interés en los mismos clubes exentos del tópico que vertebra este artículo. Casos, a mi parecer, de Abde, Cucho Hernández o Pablo Fornals.

No son obviamente los únicos futbolistas diferenciales del Betis, porque huelga decir que Antony o Isco pertenecen a esta categoría, pero la amenaza en la ventana estival resulta menor y nadie duda de su continuidad. En cambio, sobre todo en el caso de Abde, llamarán a la puerta con ofertas astronómicas y, posiblemente, también por el colombiano, especialmente si destaca en el Mundial.

Intransigencia con tope marcado por la realidad, pero que sea elevado

En este punto, la firmeza del Betis marcará su devenir en la 26/27, una firmeza, sin temblar el pulso, ante ofertas aparentemente suculentas, pero que le dejarían pendiendo del fino hilo de acertar con el relevo. Obviamente, esta intransigencia consta de un tope, porque tampoco se puede caer en la inconsciencia, pero debe ser muy alto siempre y cuando, obviamente, se cuente con el deseo de seguir del futbolista, porque de lo contrario el escenario cambiaría aunque tampoco de manera drástica.

La obligación del Betis es agotar la vía de la continuidad de sus estrellas, sin poner en riesgo la estabilidad de la entidad, obviamente, y más al disponer de la posibilidad de hacer caja con activos prescindibles, como Altimira o Deossa por ejemplo, y también importantes pero, a mi juicio, no imprescindibles. Porque el perfil del cotizadísimo Natan, también clave en el Betis 26/27, no resulta tan exclusivo como, por ejemplo, el de Abde, al haber muy pocos futbolistas con sus capacidades y menos aún a un precio asequible.

Tampoco abundan perfiles como Fornals y Cucho, polivalentes y determinantes en la zona de influencia, lo que exige una postura vehemente por parte de la entidad verdiblanca si quiere crecer desde una base única y consistente sobre la que levantar un proyecto con fichajes que eleven el nivel respecto a la última plantilla. En su mano está.