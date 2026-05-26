LaLiga también encumbra a Pablo Fornals: el '8' del Betis, Lamine Yamal, Mbappé, Muriqi...

El centrocampista verdiblanco, que este martes recibió el mazazo de quedarse fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española en el Mundial 2026, opta a ser elegido MVP de la temporada 2025/2026 en una votación junto a la estrella del FC Barcelona, al Pichichi de LaLiga, al goleador del RCD Mallorca o al cuchillo del Villarreal CF

Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pedri, Gavi y Álex Baena; junto a la ayuda de los versátiles Marcos Llorente, Eric García o Dani Olmo. Esos son los nombres de los centrocampistas elegidos por Luis de la Fuente para configurar la convocatoria de 26 que la selección española llevará al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. La llamativa ausencia de Pablo Fornals sigue retumbando más de 24 horas después de que incluso el propio técnico admitiese -sin dar nombres- que había varias injusticias en la lista.

Se amontonan argumentos que hablan por sí solos en favor de los méritos reunidos por el '8' del Real Betis para haberse mantenido después de entrar en las dos últimas convocatorias previas y en las dos prelistas que De la Fuente confeccionó hasta quedarse con esos 26 elegidos para el Mundial 2026. Este mismo martes, el rendimiento de Fornals ha vuelto a ser encumbrado con un dato significativo: LaLiga le ha nominado para ser elegido MVP de esta 25/26 (mejor jugador de la temporada) junto a otros cinco candidatos.

Los nominados a MVP de LaLiga EA Sports 2025/2026: Lamine Yamal, Mbappé, Fornals, Muriqi y Pépé

Pablo Fornals ha sido el centrocampista nacional más decisivo de la temporada, pues ningún otro jugador de su posición ha participado de manera directa en tantos goles: un total de 18, entre los nueve que ha metido y los otros nueve que ha regalado. En LaLiga ha firmado 9+6 y ha jugado en 37 de las 38 jornadas (51 partidos entre todas las competiciones), ha sido el efectivo más usado por Manuel Pellegrini (3.709 minutos) y ha jugado con gran acierto en hasta cinco posiciones diferentes de la medular en función de las necesidades del Real Betis.

Estas cifras, que también le han valido para entrar en el Mejor XI estadístico del CIES Football Observatoria o entre los 26 mejores futbolistas españoles elegidos por la Inteligencia Artificial de Olocip, le convierten en candidato al premio al Mejor Futbolista de LaLiga 25/26 que el ente presidido por Javier Tebas entregará en su gala anual al ganador de una votación en la que ya han participado más de 50.000 personas y que se cerrará el próximo domingo. El bético tiene una muy fuerte competencia.

Entre los cinco nominados por LaLiga sólo hay otro jugador español al margen de Pablo Fornals, que es el siempre desequilibrante Lamine Yamal, quien ha ayudado de manera decisiva a que el FC Barcelona revalide el título liguero con 16 goles y 12 asistencias a pesar de jugar sólo 28 jornadas por culpa de una lesión muscular que le ha hecho llegar muy justo al Mundial. 24+18 en 45 partidos son sus cifras entre todas las competiciones.

Junto a estos dos seleccionables por De la Fuente aparece el Pichichi de LaLiga, el ariete francés del Real Madrid Kylian Mbappé, que ha acabado con 25+5 en 31 jornadas (un total de 42+7 en 44 choques). Cierran la nómina otro galo, el extremo del Villarreal CF Nicolas Pépé, con 8+10 en 36 citas ligueras; y un kosovar, el delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi, quien con 23 dianas ha firmado un curso espectacular a pesar del descenso del cuadro balear a LaLiga Hypermotion.