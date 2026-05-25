La lista de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026 según la IA

La IA de Olocip ha elegido su propia lista de España para el Mundial 2026, dejando fuera a nombres como Fermín López, por lesión muscular, o Carlos Espí y premiando el gran final de temporada de Toni Martínez, clave para la permanencia del Alavés en Primera División

La inteligencia artificial de Olocip ha elegido a los mejores jugadores para ser elegidos por Luis de la Fuente para la selección española en este Mundial de 2026. Muchas son las dudas que pueda haber en la lista del técnico de Haro, tanto en la portería, como en la defensa, el centro del campo y la delantera. Esto se debe al momento de forma de muchos de los jugadores que pueden ser incluidos en la misma

La IA de Olocip se basa en "la evaluación de la calidad de las acciones (valor) en lugar de la cantidad (frecuencia), midiendo la probababilidad que tienen los jugadores en encajar o marcar goles en diferentes acciones de juego. De la misma manera, la inteligencia artificial evalúa de manera negativa cuando dicho futbolista perjudica a su equipo a la hora de recibir un tanto.

Además, la IA de Olocip lleva a cabo esta elección de jugadores de España para el Mundial de 2026 a través de tres tipos de acciones:

"Ofensivas: Tiros (selección de tiro y finalización) y duelos aéreos y terrestres. En juego o a balón parado. Exitosos y fallidos. Penaltis recibidos.

Defensivas: Interceptación, recuperación, balón bloqueado, despeje, duelos defensivos aéreos y terrestres con o sin regate (exitosos y fallidos), faltas defensivas aéreas y terrestres, penaltis cometidos y goles en propia.

Construcción de juego: Pases totales, pases a balón parado, pases de banda. Por verticalidad, exitosos y fallidos y tipo (asistencias, centros, pase al hueco, cambio de juego, pase previo asistencia). Conducciones y segundas jugadas. Acciones a balón parado"

La IA apuesta por David Soria y Toni Martínez para el Mundial de 2026

De esta manera, la IA ha dejado fuera a Fermín López, que se encuentra recuperándose de su lesión, siendo una de las principales ausencias de la lista de Luis de la Fuente. Toni Martínez entra en la convocatoria para la inteligencia artificial por su final de temporada en el Alavés, clave para lograr la permanencia de los de Quique Sánchez Flores. Además, se queda fuera un Carlos Espí que ha sido terminante de la misma manera con el Levante.

Jugadores como Ferran Torres, Jorge de Frutos u Oyarzabal le ganan la partida a Toni Martínez según la IA. Por otro lado, una de las sorpresas en la convocatoria de Luis de la Fuente para la inteligencia artificial es David Soria, una de las claves para que el Getafe pueda ser equipo de Europa la siguiente temporada. Le acompañan en esa posición Joan García y David Raya, determinante en la Premier League que ha ganado el Arsenal.

Huijsen y Carreras, los únicos del Real Madrid que aprueban para la IA para el Mundial con España

Por otra parte, la IA de Olocip ha optado por Huijsen y Álvaro Carreras como únicos jugadores del Real Madrid. Pese a la mala temporada de los de Arbeloa, los dos defensas cumples los parámetros anteriormente mencionados que estudia la inteligencia artificial. Además, Eric García y Gerard Martín son otros dos de los futbolistas de esa parcela que ocupan la lista de Luis de la Fuente según la IA.

Por lo demás, podemos encontrar jugadores que no han entrado en anteriores convocatorias de Luis de la Fuente como Luis Milla, uno de los candidatos al liderar al Getafe de Bordalás esta temporada. Sin embargo, la dura competencia en el centro del campo de España le ha dejado fuera en otras listas de 'La Roja'. Por ello, han entrado futbolistas como Dani Olmo, Rodri, Zubimendi o Pedri, además de Pablo Fornals.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial según la IA

Porteros: Joan García (FC Barcelona), David Raya (Arsenal), David Soria (Getafe).

Defensas: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Huijsen (Real Madrid), Eric García (FC Barcelona), Gerard Martín (FC Barcelona), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Álvaro Carreras (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Pablo Fornals (Real Betis), Aleix García (Bayer Leverkusen), Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona), Baena (Atlético de Madrid), Luis Milla (Getafe), Rodri (Manchester City).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Moleiro (Villarreal), De Frutos (Rayo Vallecano), Ferrán Torres (FC Barcelona), Toni Martínez (Alavés), Oyarzabal (Real Sociedad).