Bakambu ya hace balance antes de decir adiós al Betis: "Es por lo que uno da todo en el campo"

El delantero verdiblanco, que cumple contrato en junio y hará las maletas, ha recibido la visita de un aficionado chino que lo sigue desde su etapa en el Beijing Guoan. Una emotiva historia que le ha servido para poner de manifiesto que son esos detalles los que marcan la carrera de un futbolista, entrando ya la suya en la recta final

Cédric Bakambu vive sus últimas semanas como jugador del Real Betis. Tiene cinco partidos por delante para cerrar de la mejor manera su etapa como jugador verdiblanco, a la que pondrá fin oficialmente el próximo 30 de junio, cuando acaba su contrato. Dos campañas y media de claros y oscuros que, a sus 35 años, darán paso a una nueva aventura posiblemente más exótica, en un fútbol menos competitivo. Como la que ya disfrutó tras salir del Villarreal en el Beijing Guoan de China, donde estuvo cuatro años (2018 a 2022).

Siete años después, un aficionado del Beijing Guoan ha venido a buscarlo

El tiempo dirá cómo es recordado el delantero congoleño por la afición bética, pudiendo presumir de ser el segundo máximo goleador verdiblanco en Europa. Pero de lo que no hay dudas es de que sí consiguió fue dejar huella en el país asiático y se ha mostrado orgulloso por ello, al compartir en sus redes sociales la historia de un aficionado con el que se ha reencontrado después de siete años. El mismo posó con él cuando apenas era un niño y ahora ha vuelto a la capital hispalense para buscarlo y llevarse como premio una camiseta firmada y el cariño de su ídolo.

"Se dice a menudo que el fútbol va rápido, que los partidos se suceden y que uno olvida. Pero esta semana, en el club, viví un momento que me recordó exactamente por qué hago este oficio. Hace siete años, llevaba los colores del Beijing Guoan de China. Fue una etapa destacada de mi carrera, una cultura diferente, y aficionados apasionados que me recibieron con los brazos abiertos. Entre ellos, estaba ese fan. Una sorpresa llegada de Pekín. ¡Qué sorpresa no fue ver que llegaba aquí, a Sevilla, al centro de entrenamiento del Betis! Recorrió más de 9.000 kilómetros, cruzando continentes con, en su equipaje, camisetas que yo llevaba en aquella época en China", ha desvelado el ariete en un emotivo escrito que él mismo ha titulado: "Un viaje de 7 años por una camiseta".

Como no podía ser de otro modo, Bakambu agradeció el esfuerzo realizado por ese aficionado chino, que volvió a posar otra vez junto a él, pero con los colores verdiblancos. "Verlo aquí, siete años después, con la misma sonrisa y la misma admiración, me conmovió profundamente. Tomamos el tiempo de charlar, de rememorar algunos recuerdos de Pekín, y tuve el placer de firmarle sus camisetas, tantos las antiguas como la nueva del Betis", explicó.

Un balance anticipado de una larga carrera

Esta curiosa anécdota, a su vez, ha servido al internacional congoleño para hacer balance de una trayectoria que irremediablemente se acerca a su final, dejando claro que esos detalles son los más gratificantes de su profesión. "Lo que me quedo. En una carrera, uno gana títulos, marca goles, pero este tipo de encuentros es una recompensa de otro valor. Saber que pude dejar una huella tan duradera en el corazón de un aficionado al otro lado del mundo me llena de orgullo y gratitud. El fútbol no tiene fronteras. Gracias a él por este viaje increíble y por esta dosis de energía pura. Es por estos momentos por lo que uno da todo en el campo. De Pekín a Sevilla, la pasión sigue siendo la misma", sentenció el atacante africano, que tras pasar por China militó también en el Olympique de Marsella, el Olympiacos, el Al Nasr, donde no legó a debutar, y el Galatasaray antes de aterrizar en el Benito Villamarín. Antes, había llegado a la elite en el Sochaux francés, de se formó, y despuntó el Bursaspor turco, lo que le valió para fichar por el Villarreal.

Una temporada difícil

Bakambu ya prometió también que seguirá poniendo lo mejor de sí "hasta el final" con el conjunto heliopolitano, pese a que su temporada no ha sido sencilla. En la primera vuelta de LaLiga, de hecho, sus apariciones fueron testimoniales, gozando eso sí de más protagonismo en la Fase Liga de la Europa League, donde anotó su noveno tanto en competición continental como bético ante el Utrecht.

Ya en el mes de enero, tras sonar para clubes como el PAOK de Salónica y descartar su salida, aprovechó la lesión de Cucho Hernández para disfrutar de sus primeras titularidades en el campeonato doméstico (cuatro en cinco partidos) y respondió con dos goles. Como ha vuelto a hacer ahora, en en el epílogo de su andadura en el Real Betis, tras el enfado que supuso su tardanza en regresar del último parón liguero por las celebraciones de su selección al clasificarse para el Mundial.

Los números de Bakambu en el Real Betis

Por ello se ganó incluso una multa. Pero su salida ante el Girona fue clave para remontar, con una asistencia a Abde, y se ganó con ello un sitio en el once en el último duelo frente al Real Madrid. En total suma 1.130 minutos repartidos en 26 partidos, en los que ha anotado 4 goles. Pero en el balance global deja de momentos 15 tanto y 7 asistencias en 73 choques.