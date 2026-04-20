Guardiola y Luis de la Fuente, en vilo por Rodri Hernández

La lesión de Rodri en el tramo final ante el Arsenal enciende las alarmas en el Manchester City y en la selección española

Cuando el encuentro se acercaba a su desenlace, el ambiente en el Etihad Stadium cambió de forma abrupta. El Manchester City defendía con todo su ventaja ante el Arsenal en un duelo clave por la cima de la Premier League, cuando Rodrigo Hernández encendió las alarmas. El centrocampista español pidió el cambio y se dejó caer sobre el césped, visiblemente afectado por un dolor en la ingle que generó preocupación inmediata tanto en el banquillo como en la grada.

Preocupación en el City por una posible baja clave

Rodri abandonó el terreno de juego en el minuto 88, dejando su lugar a Nico González. Tras el partido, el técnico Pep Guardiola confirmó que el jugador presenta molestias en la zona inguinal y que será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. “Le haremos una prueba esta noche o mañana”, explicó el entrenador, dejando claro que aún no hay un diagnóstico definitivo.

La posible ausencia del mediocentro supone un duro golpe para las aspiraciones del City, que continúa en la pelea por el título. Actualmente, el equipo se mantiene segundo en la tabla, a tres puntos del Arsenal, aunque con un partido pendiente que podría resultar decisivo en la recta final.

Un jugador determinante en el mejor momento del equipo

La lesión llega en un momento especialmente delicado, ya que Rodri venía mostrando su mejor versión de la temporada. Tras superar problemas físicos importantes, incluyendo una lesión de ligamento cruzado y molestias musculares, el español se había consolidado nuevamente como pieza fundamental en el esquema de Guardiola.

Su rendimiento reciente ha sido clave en la racha positiva del equipo, que acumula varias victorias consecutivas en distintas competiciones. Por ello, una baja prolongada podría afectar seriamente el equilibrio del conjunto en este tramo decisivo del calendario.

Calendario exigente y máxima cautela

El Manchester City afronta ahora una agenda cargada, con compromisos importantes tanto en liga como en copa. En los próximos días deberá medirse a Burnley en la Premier y disputar una semifinal de la FA Cup frente al Southampton. La presencia de Rodri en estos encuentros es incierta, lo que obliga al cuerpo técnico a actuar con máxima prudencia.

Guardiola insistió en que aún es pronto para determinar cuánto tiempo estará fuera el jugador, pero reconoció que el club seguirá de cerca su evolución. “No sabemos cuánto tiempo estará fuera, dependerá de los resultados de las pruebas”, señaló.

Impacto también en la selección española

Más allá del club, la situación también genera inquietud en la selección española. Rodri es considerado uno de los pilares fundamentales del combinado nacional, que se prepara para competir en el próximo Mundial. Su estado físico será clave para los planes del seleccionador, especialmente con el torneo a la vuelta de la esquina.

A pesar del susto, el jugador fue visto celebrando la victoria desde el banquillo, lo que podría indicar que la lesión no es de extrema gravedad. Sin embargo, el alcance real solo se conocerá tras las evaluaciones médicas. Mientras tanto, el City y España contienen la respiración ante la posible baja de uno de sus futbolistas más influyentes.