Tom Brady no tiene dudas: "Estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten"

La leyenda de la NFL habla de las capacidades necesarias para ser quaterback en la competición estadounidense y como está ya en otro momento de su carrera profesional

'El que tuvo, retuvo'. Algo así debe pensar Tom Brady cada vez que se le pregunta por la posibilidad de volver a jugar al fútbol americano. Considerado como el mejor de la historia de la NFL, a sus 48 años se ve en plena forma para volver a saltar al campo de juego; eso sí, sabe que es imposible al ser actualmente ejecutivo de Las Vegas Raiders.

"Creo que la respuesta sería: 'sí, estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders', así que no puedo salir del retiro", comenta el siete veces campeón del Super Bowl.

La pregunta realizada a Brady no es casual, ya que coincide con la salida del retiro de Philip Rivers, quien después de cinco años de inactividad fue firmado como el nuevo 'quarterback' de los Indianapolis Colts, a pesar de tener 44 años. El actual analista estelar de la cadena FOX Sports señala que no le asombra.

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", recalca el futuro miembro del Salón de la Fama sobre el debut de Rivers, el cual se dará en la semana 15 de la actual temporada de NFL.

La posición de 'quaterback', puerta a la longevidad

Más allá de cómo se cuida personalmente, para Brady, tanto él como Rivers pueden, pese a la edad, estar de regreso en la NFL debido a que la posición de mariscal de campo requiere de agilidad mental, algo que le enseñaron desde sus épocas de colegial con los Michigan Wolverines y que les convierte en deportistas más longevos.

"Para el 'quarterback' este juego es de la cabeza a los pies. En Michigan teníamos un dicho: 'La mente es a la física como cuatro es a uno en la posición de quarterback'. La pregunta es: '¿aún tienes la capacidad física para recibir golpes, pasar, ganar tiempo en la bolsa de protección?'. Si la respuesta es sí, estás dentro", explica.

La 'falsa' retirada de Tom Brady en 2022

Por último, Tom Brady reconoció que en cuanto se enteró de que Philip Rivers dejó el retiro para incorporarse a los Colts bromeó por algo que sonaba como una locura. "¿Quién toma la decisión de retirarse y luego se 'desretira' si finalmente se va a retirar de nuevo? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso", dice en tono jocoso, aludiendo a que él hizo algo similar en 2022.

Recordemos que en febrero de aquel año, Brady anunció su retiro de la NFL, lo que provocó un gran movimiento mediático que tuvo otra sacudida 40 días después, cuando Tom cambió de opinión al decir que jugaría esa temporada con los Tampa Bay Buccaneers, al final de la cual, entonces sí, se retiró de manera definitiva.