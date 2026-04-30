El Granada se mueve en el mercado: Abdoul Koné, Musah Drammeh y Javi Vázquez, deseos del conjunto rojiblanco

El club nazarí activa su radar para reforzar ataque y banda izquierda con talento emergente de la AD Ceuta y la segunda división de Portugal para volver a ser competitivo en LaLiga Hypermotion

El Granada CF ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y ha comenzado a definir sus primeros objetivos. Según informa el periodista Ángel García, la dirección deportiva tiene en su punto de mira a tres perfiles muy concretos para reforzar la plantilla.

Abdoul Koné, Musah Drammeh y Javi Vázquez son los nombres que empiezan a tomar fuerza en Los Cármenes en un verano que se prevé clave para reconstruir el proyecto, después de una temporada bastante decepcionante.

Abdoul Koné, el desequilibrio de la AD Ceuta que seduce al Granada CF

El nombre más llamativo es el de Abdoul Koné, extremo de la AD Ceuta que está firmando una temporada muy sólida en LaLiga Hypermotion.

El marfileño ha dado un salto importante este curso, no solo por sus números, dos goles y cuatro asistencias, sino por su impacto en el juego ofensivo. Es un futbolista eléctrico, vertical y con gran capacidad para el uno contra uno, algo que el Granada quiere recuperar en su ataque.

Su valor de mercado se ha multiplicado en pocos meses, alcanzando los 800.000 euros, y su contrato finaliza próximamente, lo que le convierte en una oportunidad interesante.

Koné no ha tomado todavía una decisión sobre su futuro, pero su rendimiento no ha pasado desapercibido. Es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, con presencia en el top de regateadores y un perfil que encaja en la idea de un Granada más dinámico.

Musah Drammeh, el gol desde Portugal que busca el Granada CF

Otra de las posiciones que el club nazarí quiere reforzar es la delantera. Ahí aparece el nombre de Musah Drammeh, atacante del Torreense portugués.

El delantero, de 24 años, ha aprovechado sus minutos en la segunda división de Portugal para mostrar su capacidad goleadora. Ha firmado cinco goles y dos asistencias en menos de 1.000 minutos, una cifra que refleja su eficacia.

El Granada busca perfiles que aporten rendimiento inmediato sin comprometer el presupuesto, y Drammeh encaja en ese perfil de jugador en crecimiento, con margen de mejora y coste asumible.

Su llegada supondría añadir profundidad a la plantilla en ataque, un aspecto que ha sido irregular durante la temporada.

Javi Vázquez, el lateral ofensivo que destaca en el Torreense

El tercer nombre en la lista es el de Javi Vázquez, lateral izquierdo también del Torreense y formado en la cantera del Sevilla.

Su temporada ha sido especialmente destacada. En 31 partidos ha sumado tres goles y ocho asistencias, números poco habituales para un defensor y que reflejan su vocación ofensiva.

El Granada busca reforzar el carril izquierdo con un jugador capaz de aportar tanto en defensa como en ataque, y Vázquez cumple ese perfil. Tiene recorrido, calidad en el último pase y capacidad para generar superioridades.

El Granada CF reconstruye su proyecto con un mercado ajustado

El club nazarí afronta un verano complejo. Con un presupuesto limitado, la estrategia pasa por detectar talento emergente y oportunidades de mercado.

La dirección deportiva trabaja en una reconstrucción que debe equilibrar rendimiento y sostenibilidad económica. Por eso, perfiles como Koné, Drammeh o Vázquez encajan en la hoja de ruta.

No son fichajes mediáticos, pero sí futbolistas con proyección, hambre y capacidad de crecimiento.

El mercado marcará el futuro del Granada CF

A medida que avanza el final de temporada, el club intensificará los contactos y valorará otras opciones. Las decisiones dependerán también de salidas y ajustes salariales, pero el mensaje es claro: el Granada ya se está moviendo.

El objetivo es construir un equipo competitivo que recupere sensaciones y vuelva a luchar por el ascenso a Primera división. Koné, Drammeh y Vázquez son solo el inicio de un mercado que promete ser muy activo en Los Cármenes.