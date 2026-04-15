Manu Lama, KO por pubalgia en el momento decisivo de la temporada

El Granada pierde a Manu Lama por lesión, un contratiempo importante en el eje de la defensa en plena fase decisiva

El Granada CF ha confirmado una noticia poco alentadora para su defensa: Manu Lama sufre una pubalgia, una dolencia que le obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El central madrileño, que venía siendo una pieza fundamental, se convierte así en una ausencia importante en un momento exigente de la temporada.

Un problema físico que fue a más

Las molestias de Lama no aparecieron de la noche a la mañana. El jugador ya había terminado con dolor en la zona del aductor tras un encuentro anterior, y aunque trabajó intensamente para llegar en condiciones al siguiente compromiso, su evolución no fue la esperada.

Durante la semana previa, las sensaciones parecían mejorar, lo que llevó al técnico a incluirlo inicialmente en el once titular. Sin embargo, el dolor reapareció en el calentamiento, obligando a tomar una decisión de última hora. Finalmente, el defensor tuvo que quedarse en el banquillo, siendo sustituido antes del inicio por otro compañero.

Diagnóstico confirmado: pubalgia

Tras someterse a diversas pruebas médicas, el club emitió un parte oficial en el que se confirmaba la lesión: una pubalgia, un problema físico delicado que afecta a la zona del pubis y que suele requerir paciencia en su recuperación.

Desde la entidad se ha explicado que los plazos dependerán de la evolución del futbolista, por lo que no hay una fecha concreta para su regreso. Este tipo de lesión puede variar mucho en función de cada caso, lo que genera cierta incertidumbre en torno a su vuelta a la dinámica del equipo.

Un parón que llega en su mejor momento

La baja de Lama resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta su rendimiento reciente. El central acumulaba 31 titularidades consecutivas, consolidándose como un fijo en los esquemas del entrenador y en el líder de la zaga nazarí.

Además de su solidez defensiva, también había aportado en ataque, sumando tres goles durante esa racha. Su regularidad y compromiso lo habían convertido en uno de los nombres propios del equipo esta temporada.

Decisiones preventivas y sanción añadida

Consciente de que no estaba en plenitud física, el propio jugador optó por no arriesgar. Incluso, en el último encuentro en el que estuvo disponible desde el banquillo, vio una tarjeta amarilla que le hace cumplir ciclo de amonestaciones.

Esto implica que, además de la lesión, también será baja por sanción en el próximo partido, lo que refuerza aún más su ausencia. Desde el cuerpo técnico se ha insistido en la importancia de no forzar situaciones cuando un futbolista no se siente seguro al cien por cien.

Objetivo: recuperarse y volver cuanto antes

Ahora, Manu Lama inicia un proceso de recuperación con la mirada puesta en regresar lo antes posible. El objetivo es claro: recuperar sensaciones y volver a ser importante en el equipo en cuanto su estado físico lo permita.

Mientras tanto, el Granada deberá reorganizar su defensa para suplir la ausencia de uno de sus pilares. La evolución del central marcará los tiempos, pero en el club confían en que pueda regresar con garantías y volver a ofrecer su mejor versión sobre el césped.