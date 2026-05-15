La aguja y el hilo de la permanencia del Sevilla: los goleadores que sienten como tú

Los jugadores de la casa y la afición han sido los grandes protagonistas de estos tres triunfos seguidos, la mejor racha del club nervionense en dos años

Los futbolistas que sienten como tú, sufrido aficionado del Sevilla FC, esos son los que han dado la cara cuando más quemaba las llamas de los puestos de descenso. Y de qué manera, además: siendo trascendentales en los tres partidos seguidos que han acabado con pleno de triunfos del conjunto nervionense, que llegó a estar penúltimo antes de derrotar a la Real Sociedad en un enloquecido Sánchez-Pizjuán. Cantera y afición. Así llegó el segundo triunfo, contra el RCD Espanyol, y también el tercero, el pasado domingo en la visita al Villarreal, donde el autobús fue recibido como si entrase por Eduardo Dato.

Castrín, Oso, Kike Salas y Carmona encarrilan una permanencia 'marca de la casa'

La larguísima conducción de Andrés Castrín para tirarse un autopase, pisar área y definir como un extremo de los caros en el tanto que espoleaba a los nervionenses contra los pericos; en un partido que remontó el Sevilla FC con un tanto de Akor Adams tras un balón largo que el joven central gallego envió al área. Ese control orientado en carrera de Joaquín Martínez 'Oso', con recorte y definición con su 'pierna mala'. Esa tijera en el aire de Kike Salas, que sólo unos minutos aparecía enfocado por las cámaras hablando solo -como si estuviese riñéndose a sí mismo- después de cabecear alto un remate a la salida de un córner, o esa balón que José Ángel Carmona salva ya con 2-3 en el marcador de La Cerámica.

Ha sido el hilo y la aguja que han cosido una permanencia a la que aún hay darle una puntadita más. Y lo que es mejor, no ha sido flor de estas tres semanas, sino una constante a lo largo de toda una temporada que ha sido la de mayor presión y sufrimiento en lo que va de siglo. Como explica el propio Sevilla FC en un reportaje publicado por sus propios medios de comunicación, ya van 12 tantos y 13 asistencias de canteranos en esta 25/26: Isaac Romero tiene 5+2, Kike Salas suma tres dianas, Oso está con 2+3 y con 1+3 aparece Carmona. Sin dianas marcadas pero sí regaladas están también Juanlu Sánchez (3) y Manu Bueno (2).

"Kike Salas está siendo un obús. Carmona, que es otro titular con más o menos crítica. Oso, lo de Juanlu... No sé, hay que aprovechar la coyuntura. Ahora mismo estamos en el mundo de la inmediatez. Y estamos exigiéndole a chavales muy jóvenes que están dando sus primeros pasos en el fútbol de elite, en el Sevilla FC, un equipo grande de Europa y de España. Nuestra grada es muy exigente, pero reconoce cuando los chavales dan la cara. Isaac Romero es otro. Necesitaba ese esparcimiento. No es normal que un jugador recién salido del Sevilla Atlético se convierta en el '9 del Sevilla FC", así se expresa Agustín López, director de la cantera sevillista, en una entrevista a principios de marzo, antes incluso del despido de Matías Almeyda y de la apurada llegada de Luis García Plaza.

Los canteranos del Sevilla FC con más partidos oficiales en el siglo XXI

Si Kike Salas juega los dos últimos partidos que le quedan a LaLiga se quedará a sólo uno de convertirse en el séptimo futbolista de la casa que rebasa la barrera de los 100 partidos -José Antonio Reyes rebasó los 200 y Jesús Navas alcanzó siete veces la centena- y el siguiente será José Antonio Carmona, que en los dos últimos encuentros ha superado ni más ni menos que a su 'nuevo jefe' Sergio Ramos (87) y al inolvidable Antonio Puerta (88) para colocarse noveno empatado con Javi Varas (89). Del resto de canteranos de este curso, Manu Bueno atesora 28, por 23 de Oso y 21 de Andrés Castrín.