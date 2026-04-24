Arne Slot le da una alegría a Carlo Ancelotti: Alisson regresa y apunta al Mundial

El técnico holandés confirmó que el brasileño "está cerca de volver", afirmando que incluso podría jugar en el encuentro de mañana ante el Crystal Palace. El portero de 33 años, que se lesionó en marzo, hizo saltar las alarmas ante la posibilidad de que se quedase fuera de la cita de selecciones de este verano

Alisson ya cuenta las horas para estar de vuelta en el Liverpool. El portero de 33 años sufrió unos problemas musculares el pasado mes de marzo que le han dejado fuera de los últimos seis encuentros del conjunto de Arne Slot, entre ellos, la semifinal de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el PSG de Luis Enrique.

Sin embargo, Alisson está cada vez más cerca de volver, como ha confirmado en el día de hoy Arne Slot, en la previa del choque de mañana ante el Crystal Palace en Anfield. Por ello, Carlo Ancelotti recibe una gran noticia de cara al Mundial, ante la preocupación que podría conllevar afrontar la cita sin su portero titular.

Arne Slot confirma el inminente regreso de Alisson

La preocupación con Alisson llegó en los días previos a la ida de cuartos de final de la Champions League contra el PSG, el pasado ocho de abril. Arne Slot, técnico del Liverpool, anunció que el meta brasileño no iba a participar en la eliminatoria contra los de Luis Enrique, confiando en su regreso semanas después: "No formará parte de los partidos del Paris Saint-Germain. Estará fuera un poco más de tiempo. Hacia el final de la temporada esperamos que vuelva a estar en forma".

No obstante, Arne Slot, que apunta a ser el entrenador del Liverpool la próxima temporada, ha dado luz verde en el día de hoy a su vuelta: "Giorgio Mamardashvili no estará disponible para mañana ni para las próximas semanas. Alisson está cerca de volver. Veremos si mañana puede jugar o es pronto. Esto deja un hueco para Freddie Woodman que es una opción porque está en perfectas condiciones".

Alisson, con un futuro incierto en el Liverpool

Por otro lado, Alisson cuenta con contrato hasta 2027 en el Liverpool, que dijo adiós a Hugo Ekitike para el resto de temporada. Sin embargo, el portero brasileño cuenta con interés de equipos como la Juventus, tal y como han informado diferentes medios de comunicación en Italia. Por ello, el meta afronta el último año, al menos, ligado al conjunto de Arne Slot.

Precisamente el técnico del Liverpool quiso hablar sobre el futuro de Alisson: "Solo me centro en que vuelva a la portería cuanto antes. No reaccionamos a todos los rumores que circulan sobre él o sobre mi. El principal objetivo de Alisson es volver a la portería cuanto antes con el club en el que ama jugar, y después quiere ser el portero de la selección brasileña, a la que también ama representar".

Carlo Ancelotti, con un refuerzo de lujo para el Mundial

Con el regreso confirmado de Alisson, Ancelotti, que viene de criticar a Italia, deberá decidir el portero elegido para los encuentros que se le presentan a Brasil en el Mundial. De esta manera, el combinado nacional se verá las caras en fase de grupos con Marruecos, Haití y Escocia, por lo que el meta del Liverpool podría ser titular. Para ello, el meta de 33 años deberá tener minutos en algunos de los cinco encuentros que tiene el conjunto de Arne Slot por delante.

El Liverpool, que se encuentra quinto de la clasificación con 55 puntos, afronta los últimos cinco partidos de la Premier League, dónde intentará acabar en puestos de UEFA Champions League. En este sentido, el equipo de Arne Slot se verá las caras con el Crystal Palace, en el día de mañana, en un choque que tendrá lugar en Anfield. Tras ello, los siguientes rivales serán el Manchester United, Chelsea, Aston Villa y Brentford.

Ederson o Alisson, la portería de Brasil en el Mundial

En este contexto, Carlo Ancelotti, ante la baja de Alisson en el último parón de selecciones, convocó a Bento, Ederson y Hugo Souza. El primero jugó el encuentro ante Croacia, con victoria por 3-1, y el segundo en el choque ante Francia, dónde Brasil cayó derrotada en el amistoso. Sin embargo, la vuelta del meta del Liverpool abre un nuevo escenario, con la posibilidad de que entre de inicio en los anteriores encuentros citados.

Arne Slot no ha tenido dudas con Alisson en el Liverpool, dónde ha jugado 25 encuentros en la Premier League, 2 en la FA Cup y seis de la UEFA Champions League, por lo que su regreso también es una gran noticia para un equipo que ha causado su baja, sobre todo, en la eliminatoria de Champions League contra el PSG:.