El dineral que puede cobrar el Betis por Abde por lo ocurrido con Marruecos

El Programa de Protección de Clubes contempla que la FIFA debería indemnizar al Betis por la lesión del extremo durante el amistoso contra Noruega con cifras muy cuantiosas si permanece un tiempo mínimo de baja

El Betis respiró aliviado por la decisión definitiva de Marruecos de descartar finalmente a Ez Abde ante el riesgo de que lo forzaran y ahora, debido a su importante lesión, el club verdiblanco puede percibir una indemnización cuantiosa por parte de la FIFA si se producen una serie de condicionantes más que probables en el caso del marroquí.

En este sentido, el Programa de Protección de Clubes del organismo internacional contempla indemnizaciones cuantiosas por los futbolistas que caigan lesionados durante fechas FIFA con sus respectivas selecciones, lo que ha ocurrido en el caso del extremo bético al chocar con su compañero Chadi Riad durante el amistoso del pasado domingo contra Noruega.

El máximo por día de la indemnización: 20.548 euros

La cuantía de esta indemnización puede alcanzar un máximo de 20.548 euros por día hasta llegar a un tope de 7,5 millones, y para que este abono se active es imprescindible que el futbolista permanezca en el dique seco de forma continuada un mínimo de 28 días. El periodo de baja de la estrella verdiblanca podría superar este tiempo estimado, por lo que el Betis tendría el derecho a percibir la cantidad que le corresponda.

El programa de Protección de Clubes explica textualmente que "estas indemnizaciones se abonan a los clubes en caso de una incapacidad total temporal a consecuencia de un accidente sufrido por sus jugadores durante el ‘tiempo operativo’ que impida por completo al futbolista jugar con su club durante más de 28 días consecutivos".

Además, el texto explica cómo funciona el cálculo de estos montantes. “El programa paga a los clubes de fútbol una indemnización máxima de hasta 7 500 000 EUR por futbolista y accidente. El máximo de 7 500 000 EUR se calcula de acuerdo con una indemnización proporcional diaria de hasta 20 548 EUR (1/365), pagadera como máximo 365 días. La indemnización máxima diaria se limita a 20 548 EUR por accidente", explica.

La letra pequeña de la indemnización

Además, el programa incliye más detalles para que no haya lugar a equívocos: “La indemnización no incluye los importes variables, las pagas extraordinarias, los pagos que no se efectúan regularmente y las bonificaciones, incluidas, entre otras, las bonificaciones por rendimiento o contratación, cuotas por aparición o gastos. Tampoco se incluyen las cantidades adeudadas sobre la base de la prestación de servicios de distinto tipo, sin importar su naturaleza y si fueron acordadas o no en un contrato aparte".

En este sentido, aclara que la indemnización va en consonancia con el sueldo del futbolista en el momento del accidente. "El salario del futbolista es aquel de conformidad con la situación contractual en el momento en el que ocurrió el accidente. Se tendrá en cuenta todo contrato nuevo o modificado que el futbolista hubiera acordado por escrito y firmado antes de ocurrir el accidente. El aumento o la reducción del salario, acordado por escrito y firmado antes de ocurrir el accidente, supondrá una indemnización diaria superior o inferior, con vigencia desde la fecha de inicio del contrato nuevo o modificado del futbolista”.

Más ingresos que por la participación en el Mundial

Lo cierto es que puede darse la circunstancia de que el Betis percibiera más dinero ahora que se ha lesionado que el estipulado por la FIFA por jugador y día durante el Mundial, que asciende a 5.000 euros al día, muy por debajo del máximo de los 20.548 euros que recoge el Programa de Protección de Clubes del organismo internacional.

Pese a ser desconvocado, Abde ha decidido quedarse en la concentración de Marruecos para animar a sus compañeros de cara al primer choque contra Brasil e iniciará la recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del combinado marroquí.