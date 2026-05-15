El premio por ser tercero: mucho prestigio... y unos cuantos millones de euros

Según la normativa, el 25% del total de los derechos televisivos de LaLiga se distribuyen en función de la clasificación final, por lo que la partida económica es muy suculenta para ambos clubes

El Villarreal y el Atlético de Madrid tienen en juego unos 6,5 millones de euros por la tercera plaza.Imago

Atlético de Madrid y Villarreal han llegado al tramo final de la temporada sin urgencias deportivas puesto que ambos ya saben qué será de ellos la próxima campaña. Sin embargo, existe un matiz que no puede tratarse como asunto menor: el dinero. Con ambos ya clasificados para la Champions League 2026/2027, la pelea por el tercer puesto de LaLiga EA Sports ha pasado a convertirse en un duelo estrictamente económico. Y en esa batalla, la diferencia no es baladí: hay aproximadamente 6,5 millones de euros en juego.

El Villarreal se ha instalado actualmente en la tercera posición con 69 puntos, mientras que el Atlético de Madrid suma 66 tras la victoria en Pamplona. A falta de dos jornadas, el calendario ha dejado abierto un desenlace directo entre ambos que podría resolverse en el último gran duelo del curso, precisamente en La Cerámica, en un contexto donde el resultado ya no altera el acceso a la Liga de Campeones, pero sí el reparto final de ingresos televisivos.

El conjunto de Diego Pablo Simeone ha priorizado otras competiciones a lo largo de la temporada, con una mayor rotación en Liga y un uso recurrente de jugadores menos habituales. El Villarreal, por su parte, tras quedar fuera de Copa del Rey y Champions a las primeras de cambio, ha concentrado esfuerzos en el campeonato doméstico, lo que le ha permitido sostener una regularidad más alta en la clasificación.

Así se hace el reparto económico por posición en LaLiga

La clave no está en lo deportivo sino en el reparto económico fijado por el Real Decreto-ley 5/2015. Según la normativa, el 25% del total de los derechos televisivos de LaLiga se distribuyen en función de la clasificación final. Tomando como referencia los 1.292 millones de euros repartidos en la temporada 2024/2025, esa variable competitiva equivale a 323 millones de euros entre todos los clubes.

Dentro de ese reparto, la escala de porcentajes marca diferencias importantes entre posiciones. El tercer clasificado percibe un 13% de ese tramo variable, lo que se traduce en aproximadamente 42 millones de euros. El cuarto, en cambio, baja al 11%, con unos 35,5 millones. Es decir, la distancia entre acabar tercero o cuarto es de alrededor de 6,5 millones de euros brutos en ingresos por derechos de televisión.

Aplicado al pulso actual entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, la ecuación es clara: quien termine tercero ingresará en torno a 6,5 millones de euros más que su rival directo en ese mismo tramo de distribución.

Estas cantidades todavía podrían oscilar un poco puesto que aún no se han hecho públicas las cifras que se repartirán en total los clubes por derechos televisivos.

No se paga de una vez

Hay que añadir un hándicap importante en toda esta ecuación y es que los ingresos no se abonan de una sola vez. El sistema de reparto establece un calendario de pagos a cinco temporadas, estructurado en porcentajes decrecientes: un 35% en la primera temporada, un 20% en la segunda y tres pagos adicionales del 15% en las tres campañas siguientes. Esto significa que la diferencia económica entre ser tercero o cuarto no solo impacta en el ejercicio inmediato, sino también en la planificación financiera a medio plazo.

En términos prácticos, el tercer puesto no modifica el acceso a la Champions League ni afecta a la Supercopa de España -cuyos participantes ya están definidos-, pero sí supone una mejora estructural en el reparto de ingresos audiovisuales, un aspecto cada vez más determinante en la sostenibilidad de los proyectos deportivos.

Las cuentas están ajustadas

El Villarreal, que ha mantenido una línea ascendente en la segunda mitad del curso, parte con ventaja clasificatoria, pero el calendario todavía le obliga a medirse directamente con el Atlético en un choque que puede ser decisivo. Si los de Simeone ganan al Girona en el Metropolitano y logran imponerse en La Cerámica arrebatarán la tercera plaza al Villarreal en el capítulo final del campeonato.

Las cuentas están hechas. Si el Villarreal no gana en Vallecas, el partido ante el Atlético ha dejado de ser un simple trámite competitivo para convertirse en una especie de final económica encubierta. Porque aunque el objetivo deportivo ya esté cumplido, el margen entre acabar tercero o cuarto sigue teniendo un impacto interesante en las arcas.

En un fútbol cada vez más condicionado por el control financiero y el equilibrio presupuestario, esos 6,5 millones de euros que separan una posición de otra ya no son un detalle nimio, más bien se trata de una diferencia estratégica que puede influir en fichajes, planificación y margen de maniobra de dos de los clubes más importantes del campeonato.