Marcelino, sobre el encuentro con Iñigo Pérez: "Ni me inquieta ni me genera morbo"

El asturiano no quiso valorar el encuentro en Vallecas con el entrenador que será su sustituto y aseguró que su equipo sigue peleando por la tercera plaza y que está en una posición inmejorable para lograrlo: "Dependemos de nosotros mismos", recordó

Marcelino analizó el partido ante un Rayo Vallecano que está ya matemáticamente salvado y con la mente puesta en la final de la Conference League ante el Crystal Palace. El técnico asturiano cree que su equipo mantendrá la actitud pese a tener el objetivo en el bolsillo y aseguró que no guarda ninguna queja del compromiso de sus hombres en la derrota ante el Sevilla.

Y es que la ambición no se negocia. Ese fue el mensaje central que dejó García Toral en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano. Con el objetivo de la Liga de Campeones ya en el bolsillo, el técnico del Villarreal quiso plasmar que su equipo sigue teniendo la ilusión del tercer puesto.

A por el tercer puesto, pero sin dramatismo

"Una vez conseguido el objetivo, nuestra ambición es ser lo más exigentes posible con nuestro rendimiento", afirmó el preparador asturiano, que no escondió que la meta del vestuario pasa ahora por asegurar la tercera plaza. Un reto que sigue muy presente pese al tropiezo de la última jornada ante el Sevilla, una derrota que Marcelino contextualizó en la "necesidad" del rival.

El entrenador de Careñes confirmó además que habrá rotaciones en Vallecas, una decisión coherente con la gestión de esfuerzos en este tramo final. La tercera plaza es una ilusión y está a tres puntos. Hay poco margen de error. "Dependemos de nosotros. Dependiendo de los resultados que se den el próximo domingo ya podríamos definir la tercera posición. Si no lo conseguimos, igualmente dependeremos de nosotros mismos en el último partido contra el Atlético. Sería un partido más bonito porque quien lo gana lo define", comentó el míster restando dramatismo al partido.

El choque ante el conjunto madrileño no será sencillo. Marcelino avisó de la dificultad que entraña visitar Vallecas. "Vamos a un campo complicado, donde encajan muy poco. Creo que no pierden allí desde enero. El partido y el campo te exigen mucho. Hay que estar muy bien para ganar". Y también subrayó el ritmo característico de los encuentros en ese escenario. "Tienen una ida y vuelta rapidísima. Suelen ser partidos abiertos".

El Rayo, salvado matemáticamente

El Rayo Vallecano llega al partido sin presión clasificatoria. El equipo dirigido por Iñigo Pérez ha conseguido la permanencia matemática a falta de dos jornadas tras empatar en Mestalla ante el Valencia y gracias al empate del Girona contra la Real Sociedad. Con 44 puntos y una ventaja ya insalvable sobre el descenso por los enfrentamientos directos, los franjirrojos aseguran su continuidad en Primera.Se trata de un hito histórico en Vallecas. Será la sexta temporada consecutiva del Rayo en la máxima categoría, algo nunca logrado en sus 102 años.

Desde su regreso en 2021 bajo la dirección de Andoni Iraola, el club ha consolidado un crecimiento sostenido. Además, el equipo encara un final de curso ilusionante. En las últimas dos jornadas pelearán por entrar entre los diez primeros y después disputarán la final de la Conference League frente al Crystal Palace en Leipzig, un evento que ha movilizado a miles de aficionados rayistas.

Sin morbo con Iñigo Pérez

Uno de los focos de interés del partido apunta al banquillo, donde Marcelino se enfrentará a Iñigo Pérez, señalado como probable relevo futuro en el Villarreal. Sin embargo, el técnico asturiano restó importancia a ese contexto y evitó alimentar cualquier narrativa de transición. "Eso no me inquieta ni me genera morbo. El juego está en el campo", zanjó de forma tajante, dejando una declaración cargada de rodeos.

"Lo valoro como cualquier otro partido. Los entrenadores somos los que estamos ahí en los banquillos. El de Vallecas es muy ajustadito y pegadito ahí en la banda que hay que tener cuidadito. Nada, partido de once contra once, partido bonito, penúltima jornada, maravilloso", comentó sin querer entrar al trapo.

La ausencia de Gerard Moreno de la prelista

En lo individual, el técnico también se refirió a la ausencia de Gerard Moreno en la prelista de España, mostrando un total respeto por la decisión del seleccionador. "Está haciendo un final de temporada muy bueno, está siendo un futbolista muy importante, pero eso son decisiones del seleccionador y yo por supuesto las respeto totalmente".