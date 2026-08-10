Las señales del paso adelante de Ayoze Pérez

El delantero canario, que acaba la pretemporada con cuatro goles y como máximo artillero de los castellonenses, busca recuperar la versión que ofreció hace dos temporadas en La Cerámica

La pretemporada del Villarreal, cerrada este sábado con el triunfo ante el Galatasaray, deja como una de sus notas positivas el nivel mostrado por Ayoze Pérez. El canario, con cuatro tantos, se ha convertido en el máximo goleador de los de Iñigo Pérez en este período de preparación y busca rencontrarse con su mejor versión después de un año complicado por los problemas físicos.

La aportación de Ayoze Pérez podría ser uno de los pilares del nuevo Villarreal, que nuevamente jugará la Champions League, y que necesita de elementos decisivos en las zonas de ataque. Un papel que bien podría ser el canario, que cumple su tercera temporada en el cuadro castellonense después de ser fichado desde el Real Betis.

Las cifras goleadoras de Ayoze en sus dos temporadas en el Villarreal

Los problemas físicos impidieron que el pasado curso Ayoze tuviera la continuidad deseada y sus cifras goleadoras en su segunda temporada se resintieron respecto a los llamativos registros de la primera. El aductor privó al canario de tener más presencia en los onces y ahora en una etapa nueva en el club, con Iñigo Pérez, quiere variar esa dinámica.

Si su primera campaña en el Villarreal, la 24/25, Ayoze Pérez marcó 22 goles y dio 4 asistencias; en la segunda fueron únicamente 7 y tantos y 5 asistencias. Números siempre interesantes, pero sensiblemente inferiores en su segundo año en el que los problemas recurrentes en su aductor condicionaron su juego.

Un verano en el que Ayoze se ha reactivado

La pretemporada ha sido esperanzadora para Ayoze, máximo goleador del Villarreal en este período. El delantero ha sido el autor de 4 de los 11 goles logrados por los castellonenses. El último de ellos fue el pasado sábado, con el penalti anotado en el triunfo de los de Iñigo Pérez contra el Galatasaray.

El propio Ayoze, tras el partido, hablaba de su momento y de lo fundamental de ver portería para un atacante. "Es muy importante para un delantero marcar goles. Anoté ante el Galatasaray y en otros partidos de esta pretemporada, y por ello estoy muy contento, ya que estoy cogiendo esa confianza que debe ser determinante de cara a un año que debe ser muy importante", explicaba.

La competencia en la delantera del Villarreal

La competencia es alta en la delantero del Villarreal y Ayoze es consciente de ello. Georges Mikautadze, Gerardo Moreno como referentes, más jugadores como Nicolas Pepe o Akhomach, Buchanan, Tani Oluwaseyi, en posiciones de ataque. Con todo si el canario ofrece su mejor versión tendrá peso en este nuevo equipo castellonense que tiene el reto de mantener el listón dejado por Marcelino García Toral.

De momento la era Iñigo Pérez deja señales interesantes de lo que puede ofrecer este Villarreal. Ha disputado un total de siete partidos amistosos de pretemporada, con un saldo de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Ahí ha tenido un peso importante Ayoze Pérez, quien a sus 33 años pretende ofrecer otra vez la versión de hace dos años campañas en La Cerámica.