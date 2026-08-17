Jofre Torrents deja el Barcelona y ficha por el Ajax por unos seis millones de euros

El club azulgrana ha hecho oficial el traspaso del lateral izquierdo, que firma con el conjunto neerlandés hasta el 30 de junio de 2030; la operación deja una cantidad importante en las arcas azulgranas y el Barça conservará el 50% de los derechos del joven defensa, además de una opción de recompra

El FC Barcelona ya ha encontrado destino para uno de los jóvenes talentos de La Masia. Jofre Torrents abandona el club azulgrana y se marcha traspasado al Ajax, poniendo punto final a una etapa de siete años en la cantera barcelonista. El lateral zurdo, que ya ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado este lunes su nuevo contrato con el conjunto de Ámsterdam, que le vincula hasta junio de 2030.

El Barça no ha hecho oficiales las cifras de la operación, aunque las informaciones publicadas en las últimas horas sitúan el traspaso en unos seis millones de euros. Además, la entidad azulgrana mantendrá el 50% de los derechos del futbolista ante una futura venta y se reserva una opción de recompra.

El Barça mantiene el control sobre Torrents

La fórmula utilizada responde a una estrategia que el Barcelona viene aplicando con varios de sus jóvenes talentos. Ante la dificultad de garantizar minutos en el primer equipo, el club busca dar salida a futbolistas con proyección sin renunciar a una hipotética vuelta en el futuro.

En el caso de Torrents, el Barça considera importante mantener una parte de sus derechos porque existe confianza en que pueda desarrollar todo su potencial en el fútbol profesional. El Ajax se queda con la mitad, mientras que el Barcelona conserva una posición privilegiada para beneficiarse de una posible explosión del jugador.

Jofre, nacido en La Selva del Camp (Tarragona) en 2007, llegó al fútbol base azulgrana hace siete años y fue quemando etapas hasta llamar la atención de Hansi Flick. Durante la pasada temporada estuvo integrado habitualmente en la dinámica del primer equipo y llegó a disputar cuatro encuentros: tres de LaLiga y uno de la Copa del Rey.

Debutó con el Barça en LaLiga

Su estreno con el primer equipo se produjo en la primera jornada de LaLiga frente al Mallorca. Además, participó en la gira y en diferentes amistosos de pretemporada, demostrando que estaba en los planes alternativos del técnico alemán.

Sin embargo, la competencia en el lateral izquierdo hacía muy complicado que pudiera disponer de continuidad. Alejandro Balde y Joao Cancelo parten por delante en los planes del primer equipo, por lo que el club ha terminado entendiendo que una salida es la mejor solución para su desarrollo.

Torrents también tuvo protagonismo con el Barça Atlètic, con el que disputó 15 partidos durante el pasado curso.

El Ajax, un destino ideal para crecer

El conjunto neerlandés ha apostado fuerte por su futuro y considera que Torrents encaja perfectamente en su modelo de juego. La presencia de Jordi Cruyff en la dirección deportiva y de Míchel en el banquillo también ha sido un factor importante para el futbolista.

El director deportivo del Ajax elogió al nuevo fichaje. "Jofre es un jugador de gran talento que ha evolucionado notablemente en los últimos años. Estamos encantados de haber conseguido su fichaje por el Ajax. Varios clubs estaban interesados en él, pero tomó la decisión consciente de unirse a nuestros planes y visión. Esperamos con ilusión dar el siguiente paso junto a él".

Ahora queda por decidir dónde jugará Torrents esta temporada. El Celta de Vigo habría mostrado interés en incorporarlo cedido para que pueda disfrutar de minutos en LaLiga. El Ajax cuenta actualmente con Caio Henrique y Owen Wijndal para el lateral izquierdo, por lo que una cesión podría ser una opción para acelerar su progresión.

La operación refuerza además las buenas relaciones entre Barça y Ajax, después de que Marc-André ter Stegen también haya emprendido este verano el camino hacia Ámsterdam. Torrents cambia La Masia por una nueva aventura en Países Bajos, pero el Barcelona se guarda una carta ganadora para el futuro.