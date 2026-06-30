Comunicado oficial: Ansu Fati, traspasado al Mónaco por 11 millones de euros

El delantero español se compromete por cuatro temporadas con el club del Principado y deja atrás definitivamente al Barça, el equipo en el que siempre soñó con triunfar; el Barça se reserva un porcentaje de una futura venta del internacional español

El FC Barcelona ha hecho oficial el traspaso definitivo de Ansu Fati al AS Mónaco. Se pone así punto final a una etapa que comenzó hace catorce años, cuando el delantero aterrizó en La Masia siendo apenas un niño, y que termina con un cambio de aires definitivo tras varias temporadas marcadas por las lesiones y la falta de continuidad en el equipo barcelonista.

La operación, además de tener un importante componente deportivo para el futbolista, supone un alivio económico para el club azulgrana, que ingresa 11 millones de euros y, además, se reserva un porcentaje de una futura venta del internacional español.

El Barça hace caja y se guarda una baza de futuro

El acuerdo entre ambas entidades era un secreto a voces desde hace días, aunque restaba aún la oficialidad. Finalmente, el Barcelona ha confirmado la venta de Ansu Fati al conjunto del Principado, donde el atacante ya jugó cedido la temporada pasada. El jugador firma un nuevo contrato en propiedad hasta el año 2030.

La operación deja unas cifras muy claras. El Mónaco abonará 11 millones de euros para hacerse con el delantero en propiedad, mientras que el Barcelona conservará un porcentaje de un futuro traspaso, una fórmula que le permitirá seguir obteniendo beneficio si el futbolista recupera definitivamente su mejor nivel y cambia de equipo en los próximos años.

Más allá del ingreso inmediato en las arcas del club antes del cierre del ejercicio, en los despachos del Camp Nou el movimiento tiene un enorme valor por el impacto en el límite salarial. La salida de una de las fichas más elevadas de la plantilla permitirá al club acercarse definitivamente a la regla del 1:1 de LaLiga, un objetivo prioritario para poder operar con mayor libertad durante este mercado de fichajes.

El Mónaco apuesta por recuperar al mejor Ansu

El deseo del futbolista siempre fue continuar en el conjunto monegasco. Allí ha vuelto a sentirse importante después de varios años muy complicados entre lesiones y cesiones.

Aunque comenzó el curso con un papel secundario, Ansu terminó ganándose un sitio en la rotación y cerró la temporada ofreciendo un rendimiento muy convincente. Disputó 30 encuentros oficiales entre Ligue 1, Liga de Campeones y Copa de Francia, acumuló 1.320 minutos y firmó 12 goles, unos registros que reflejan una media de un tanto cada 110 minutos.

Ese crecimiento convenció al Mónaco para ejecutar la compra definitiva, aunque antes necesitó renegociar las condiciones salariales del futbolista para adaptar su contrato a la realidad económica del club francés.

Una historia que comenzó en La Masia

Con esta operación concluye una trayectoria muy especial en el Barcelona. Ansu Fati llegó a la cantera azulgrana en 2012 procedente del Sevilla FC y fue quemando etapas a una velocidad de vértigo hasta debutar con el primer equipo en agosto de 2019 con apenas 16 años.

Durante sus primeros meses rompió numerosos récords de precocidad tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones y fue considerado uno de los grandes talentos del fútbol europeo e incluso heredó el dorsal '10' tras la salida de Leo Messi, símbolo de la enorme confianza que el club depositó en él.

Sin embargo, las graves lesiones de rodilla lastraron una progresión que parecía imparable. Después llegaron las cesiones al Brighton y posteriormente al Mónaco, donde finalmente ha encontrado la estabilidad que buscaba.

Su balance como jugador azulgrana se queda en 123 partidos oficiales, 29 goles y una decena de asistencias.

El comunicado del Barcelona

El club azulgrana confirmó la operación mediante un comunicado oficial en el que se despidió formalmente del jugador que quiso convertir en su nueva estrella pero cuyo futuro se vio frenado por las lesiones:

"El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Ansu Fati por su compromiso, su dedicación y su aportación durante todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional, de cara al futuro".

Con la salida de Ansu Fati, el Barcelona da un nuevo paso en su reestructuración deportiva y económica. El atacante, por su parte, inicia una nueva etapa en un club donde ha vuelto a disfrutar del fútbol y deja atrás definitivamente al club en el que siempre soñó con triunfar.