LaLiga 26/27 ya tiene calendario: fechas de los Clásicos y los grandes derbis del curso

El FC Barcelona comenzará la defensa del título recibiendo al Athletic, mientras que el Real Madrid iniciará su camino frente a la Real Sociedad en el Bernabéu; ambos colosos podrían jugarse el título en la jornada 35 de Liga en territorio merengue

La cuenta atrás para el inicio de LaLiga EA Sports 2026/2027 ya ha comenzado. La Real Federación Española de Fútbol celebró este martes el sorteo del calendario de la próxima temporada, que arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto y finalizará el 30 de mayo de 2027 tras la disputa de las 38 jornadas del campeonato.

El vigente campeón, el FC Barcelona, comenzará la defensa del título recibiendo al Athletic Club en el Camp Nou, mientras que el Real Madrid iniciará su camino liguero frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid debutará en casa frente al recién ascendido Málaga.

La primera jornada también deparó los enfrentamientos Alavés-Getafe, Celta-Osasuna, Deportivo de La Coruña-Elche, Espanyol-Levante, Racing de Santander-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.

Los Clásicos ya tienen fecha

Como suele ocurrir cada temporada, el primer gran destello del calendario se dirige a los dos Clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

El primero se disputará en la jornada 10, prevista para el fin de semana del 25 de octubre, con el Camp Nou como escenario.

La vuelta llegará en la jornada 35, alrededor del 9 de mayo, ya con el Santiago Bernabéu como sede de un encuentro que, si ambos equipos llegan peleando por el campeonato, podría resultar decisivo en la resolución del título.

El hecho de que el conjunto blanco dispute el segundo Clásico en casa puede convertirse en un factor importante en el tramo final de la temporada, aunque, como suele demostrar la competición año tras año, será el rendimiento sobre el césped el que termine marcando las diferencias.

Los grandes derbis del campeonato

El calendario también dejó definidos los principales derbis del fútbol español. El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético se jugará en las jornadas 7 y 30, previstas para los fines de semana del 20 de septiembre y del 4 de abril.

En Cataluña, el Espanyol recibirá al Barcelona en la jornada 18, coincidiendo con el primer fin de semana de enero, mientras que la vuelta en el Camp Nou llegará en la jornada 32, allá por el mes de abril.

Otro de los encuentros más esperados será el derbi sevillano. Sevilla y Betis se enfrentarán en las jornadas 13 y 23, con el Ramón Sánchez-Pizjuán acogiendo la ida el 22 de noviembre y el Benito Villamarín siendo escenario de la vuelta el 7 de febrero.

El derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad ya tienen igualmente su programación en el calendario. Los dos equipos se medirán en las jornadas 11 y 34, primero en San Mamés y posteriormente en la Reale Arena.

Una temporada de emociones

Además de los grandes clásicos y derbis, el calendario deja otros encuentros de enorme atractivo desde el primer día de competición. El regreso del Racing de Santander a Primera traerá un estreno exigente frente al Villarreal, mientras que el Deportivo de La Coruña volverá a disputar un partido en Primera recibiendo al Elche.

Con el calendario ya definido, los clubes pueden planificar definitivamente una temporada que volverá a estar marcada por la lucha por el título, las plazas europeas y la permanencia.

El resto de fechas importantes

Aparte de LaLiga, el calendario de la temporada 2026/2027 también tiene definidas las principales citas nacionales e internacionales. La campaña arrancará oficialmente con la Supercopa de Europa, prevista para el 12 de agosto, apenas unos días antes del inicio del campeonato liguero.

En competiciones UEFA, la Champions League comenzará su nueva fase de liga el 8 de septiembre y concluirá con la gran final del 5 de junio en el Metropolitano.

La Europa League echará a andar el 16 de septiembre y coronará a su campeón el 26 de mayo en el Stadion Frankfurt (Alemania), mientras que la Conference League abrirá el curso europeo el 20 de agosto con la ida del playoff, iniciará su fase de liga el 15 de octubre y celebrará la final el 2 de junio en el Beşiktaş Park de Estambul.

En el ámbito nacional, la Copa del Rey arrancará con la fase territorial, cuya ida se disputará el 26 de septiembre y la vuelta el 3 de octubre. La primera eliminatoria nacional será el 28 de octubre, la segunda el 2 de diciembre, los dieciseisavos el 16 de diciembre, los octavos el 6 de enero, los cuartos el 13 de enero y las semifinales, única eliminatoria a doble partido, se disputarán el 10 de febrero (ida) y 3 de marzo (vuelta). La gran final queda fijada para el 24 de abril.

La Supercopa de España, por su parte, retrasa su celebración respecto a temporadas anteriores y se disputará entre el 2 y el 7 de febrero.

También habrá novedades en el calendario internacional. Las ventanas FIFA se reducen a tres durante la temporada, aunque serán más largas: del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo. La última concentración de selecciones llegará una vez concluidas las competiciones de clubes, entre el 7 y el 15 de junio.