El Atlético denuncia al Barça por acoso a Julián Álvarez ante FIFA y RFEF

La base del escrito presentado se basa en la consideración colchonera de que el Barcelona ha mantenido conversaciones con el jugador a espaldas del club y sin contar con la autorización previa de la entidad propietaria de sus derechos federativos

El Atlético denuncia formalmente al FC Barcelona por el intento de fichaje de Julián Álvarez.Imago

El clima de máxima tensión entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el futuro de Julián Álvarez se ha materializado definitivamente con una denuncia formal por parte del club rojiblanco ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según la información adelantada por la Cadena COPE, el club colchonero ha presentado este argumento contra la entidad azulgrana por un presunto "acoso" al delantero argentino y por negociar, supuestamente, con un futbolista que tiene contrato en vigor.

La denuncia llega apenas unos días después de que el propio Julián Álvarez sorprendiera al reconocer públicamente que desea abandonar el Atlético. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", afirmó el internacional argentino, unas palabras que terminaron de encender una situación ya muy crispada entre ambos clubes.

Del aviso de Gil Marín a la denuncia formal

La denuncia no viene por sorpresa. El Atlético ya había advertido que estudiaba acudir a los organismos competentes si entendía que el Barcelona había incumplido la normativa sobre contactos con jugadores bajo contrato.

Pocas horas después de las declaraciones del delantero, el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, estalló y confirmó cuál sería la hoja de ruta a seguir por el club colchonero en esta controvertida situación.

Ese anuncio ya hacía prever un movimiento institucional que ahora se ha materializado con la presentación oficial de la denuncia tanto ante la FIFA como ante la RFEF.

El motivo de la denuncia

La base del escrito presentado por el Atlético es clara. El club considera que el Barcelona habría mantenido conversaciones con Julián Álvarez a las espaldas del club y sin contar con la autorización previa de la entidad propietaria de sus derechos federativos.

El Atlético solicita a ambos organismos la apertura de un expediente contra el Barça y reclama que se estudie la posible imposición de una sanción si finalmente se demuestra que han existido negociaciones irregulares.

La normativa internacional protege a los futbolistas con contrato en vigor e impide que otros clubes negocien directamente con ellos sin el consentimiento previo de su entidad, salvo en los supuestos previstos por la reglamentación.

Un pulso que se ha ido calentando

La relación entre Atlético y Barcelona se ha deteriorado considerablemente durante las últimas semanas. El interés azulgrana por Julián Álvarez nunca ha sido un secreto, aunque desde el Metropolitano siempre han insistido en que el delantero no está en venta.

La situación dio un vuelco cuando el propio atacante expresó públicamente su deseo de cambiar de aires para "cumplir su sueño", unas declaraciones que fueron interpretadas en el Atlético como la confirmación de que existían conversaciones previas entre el jugador con Deco y Laporta. A partir de ese momento, el conflicto pasó definitivamente a un plano institucional.

La pelota, en el tejado de FIFA y RFEF

Queda por ver cuál será el recorrido de la denuncia presentada por el Atlético de Madrid. Serán ahora la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol las encargadas de analizar la documentación aportada por el club rojiblanco y decidir si existen indicios suficientes para abrir un procedimiento.

En el Atlético existe confianza en que la reclamación pueda prosperar. De hecho, desde el club entienden que no habrían dado un paso de semejante relevancia si no consideraran que disponen de argumentos sólidos para defender su posición.

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes focos del mercado. El interés del Barcelona permanece inalterable, sobre todo porque sabe que cuenta con el respaldo del deseo del argentino, pero el Atlético mantiene públicamente su negativa a negociar.