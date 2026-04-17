El Valencia Basket hace historia y el Barça salva los muebles

La escuadra taronja cierra la fase regular de la máxima competición continental en segundo lugar, mientras que los blaugranas siguen vivos tras sellar su pase al play-in

El cierre de la fase regular de la Euroliga ha llegado con muy buen sabor de boca tanto para el Valencia Basket como para el Barça, ya que ambos han cumplido con creces en sus respectivos compromisos frente a Dubai Basketball y Bayern Múnich para sellar sus objetivos y, en el caso de los chicos de Pedro Martínez, cerrar una clasificación simple y llanamente histórica para el club.

Empezando por los valencianos, estos concluyen tras 38 jornadas en la segunda posición de la Euroliga, la cual han logrado tras remontar al Dubai Basketball y alcanzar los 25 triunfos. Tal despliegue de baloncesto les ha servido para clasificar de manera directa a los cuartos de final, eliminatoria en la que se medirán con el ganador del cruce de play-in entre el Panathinaikos y el AS Mónaco.

Seguros de lo que son capaces de hacer sobre el parqué, los de Pedro Martínez nunca especularon con el marcador ni pensaron en la posibilidad de perder para quizás vérselas en la primera eliminatoria de la postemporada con un rival algo más débil. Así, lo dieron todo para ganar, lo cual consiguieron finalmente por 85-95 con 20 puntos de Badio y 13 de Darius Thompson.

El Barça asegura su presencia en el play-in

Dejando atrás tres derrotas consecutivas en la máxima competición continental, el Barcelona cumplió al vencer a un Bayern Mínich que ya no se jugaba nada por 95-69, terminando así esta primera fase de la competición en la novena posición, y citándose de cara al play-in con el Estrella Roja.

Pese a que los de Xavi Pascual comenzaron fríos, los cambios al final del primer cuarto dieron otro aire al equipo. Así, Youssoupha Fall (14 puntos y 12 rebotes), Tomas Satoransky (4 y 5 asistencias) y Darío Brizuela (16) brillaron para ayudar a que otros Jan Vesely (11) y Will Clyburn (22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) entrasen en ritmo y marcasen el paso para lo que se acabó por ser en la segunda parte una auténtica paliza (95-69).

Xavi Pascual vs Svetislav Pesic: duelo de leyendas

Más allá de lo visto en pista, en el Palau Blaugrana se midieron los dos técnicos que han ganado la Euroliga con el Barça: Pesic, en su último encuentro internacional antes de retirarse; y Pascual, que regresó al rescate de una sección a la deriva y que trabaja para acabar la temporada de la mejor manera posible mientras reclama recursos al club para continuar.

Así, antes del salto inicial el protagonista fue Pesic. Homenaje, aplausos que devolvió y mano en el corazón. Fue una ovación cerrada para un mito de los banquillos, no faltando la entrega de un obsequio conmemorativo por parte del presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste.