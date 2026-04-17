El Baskonia cierra su Euroliga más dolorosa justo como la empezó

Los chicos de Paolo Galbiati fueron incapaces de imponerse a un Partizan que dominó el partido desde primera hora para dejar a los vitorianos en la 18ª posición de la clasificación

Lo que mal empieza, mal acaba. Si allá por los meses de octubre y noviembre veíamos al Baskonia sufrir de lo lindo en la Euroliga a base de derrotas, tal escenario nos ha terminado conduciendo a final de campaña triste a nivel continental, la cual ha quedado sellada con la derrota por 91-79 en cancha de un Partizan que ha dominado de principio a fin.

En un choque que no tenía repercusión alguna de cara a la tabla clasificatoria, los balcánicos contaron con muy buenas actuaciones de Toney Jekiri, Nick Calathes y Carlik Jones para tumbar a un conjunto vitoriano en el que Mamadi Diakité fue el más destacado.

Lo cierto es que los baskonistas entraron mejor en el partido, pero no supieron mantener tal inercia. Ya tras los primeros cambios, los hombres de Joan Peñarroya fueron encontrando mayores opciones en ataque hasta finiquitar el primer cuarto venciendo por 26-20.

Con Toney Jekiri golpeando la defensa baskonista y aprovechando las ventajas que generaba Nick Calathes, los locales cargaron la zona vitoriana con alevosía y sacaron mucho rédito cerca del aro, mientras el Baskonia se enganchaba al partido desde el tiro libre y el lanzamiento de tres puntos, 44-39 y a vestuarios.

Fue un parcial de 7-0 tras el descanso en que abrió un hueco para los locales. Los vitorianos reaccionaron desde el tiro libre pero sufrieron en el cinco contra cinco. A pesar de que los balcánicos tuvieron las ideas más claras, los españoles el tipo antes del último cuarto, 66-59, para mantener una cierta esperanza.

Un Partizan serio y sin fisuras

Ya con el último periodo en juego, Toney Jekiri volvió a castigar la zona vitoriana y el Baskonia desaprovechó sus ocasiones para seguir el ritmo de un Partizan con más chispa, siendo la calidad de Jones y Pokusevski determinantes para que la renta de 10 puntos no menguase ante unos vitorianos que tiraron demasiado de individualidades. Al final, 91-79 para que los vascos cierren el curso justo como lo empezaron, con derrota.

Ficha técnica:

91 - Partizan (26+18+22+25): Milton (9), C.Jones (13), Nakic (3), Bonga (4) y Fernando (9) -cinco inicial-, Calathes (6), Brown (13), Polusevski (8), Radanov (-), Jekiri (16) y Osetkowski (8).

79 - Kosner Baskonia (20+19+20+20): Forrest (9), Radzevicius (4), Villar (3), Omoruyi (5) y Kurucs (3) -cinco inicial-, Simmons (11), Howard (6), Spagnolo (2), Diakité (20), Frisch (x) y Luwawu-Cabarrot (13).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Arturas Sukys (Lituania) y Amit Balak (Turquía). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 38 de la Euroliga, disputado en el Belgrado Arena.