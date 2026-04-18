Xavi Pascual lamenta la decisión de la ACB: "Ser competitivo aquí es más difícil que en otros sitios"

El conjunto de la Ciudad Condal apenas tendrá tiempo para preparar el choque de play-in de la Euroliga ante el Mónaco al verse obligado a jugar el domingo en la competición doméstica frene al Hiopos Lleida

Aliviado sí, pero deseando volver a competir. Xavi Pascual sabe que han cumplido con el cometido al derrotar al Bayern Múnich por 95-69 y clasificar para el play-in de la Euroliga, instancia en la que los blaugranas se verán las caras con el Estrella Roja; sin embargo, de igual modo lamenta que la ACB haya decidido no aplazar partidos –en este caso el de ellos contra el Hiopos Lleida el domingo– para ayudarles en su cometido europeo.

"Es obvio que nos espera una eliminatoria muy dura. Aunque hemos ganado ambos choques contra ellos en la fase regular, fueron encuentros muy trabados. Es uno de los mejores de la competición físicamente. Tienen talento en todas las posiciones, jugadores y capacidad de romper en el uno contra uno y tirar. Jugar en casa será muy importante, nos ayuda mucho", subraya.

Menos descanso que los equipos de otros países

Siguiendo con su disertación sobre los balcánicos, puso en valor el nivel físico que tienen en todos sus jugadores, avisó a los suyos de que tendrán que ir al límite, y lanzó una pequeña crítica a la ACB por no dejarles descansar.

"Se trata de uno de los equipo más físicos de la competición, por lo que debemos igualarles en ese aspecto para aspirar al triunfo. Estamos bien a nivel físico, pero tenemos el que tenemos y otros tienen más. Tenemos que competir al límite para tener posibilidades", señala antes de valorar que, a diferencia de los clubes de otros países, el Barça tenga que jugar este domingo en Lleida en la Liga Endesa.

"Será un partido difícil de jugar y de sacar. Esperemos que no pase nada y el martes estemos preparados para el partido. Será un desgaste muy grande. Ser competitivo aquí es más difícil que en otros sitios", sentencia.

La importancia de Satoransky en el funcionamiento del Barça

En otro orden de cosas, Pascual elogió al base Tomas Satoransky, que ha reaparecido este viernes después de cuatro partidos de ausencia por una indisposición. El técnico subraya lo importante que es para el equipo.

"Nos ayuda a mantener el equilibrio, tener intensidad y organizar bien al equipo. Lo hemos echado muchísimo de menos. El equipo estaba creciendo y volvía a estar en buen nivel, pero cuando lo perdimos nos bloqueamos. Nos costó reinventarnos para competir. Con su presencia hemos estado mucho mejor y más sólidos. Estoy muy contento de que todo haya quedado en un susto", explica.

Un sufrimiento con el merecido premio

Por último, tiene claro que esta clasificación para el play-in es un premio muy merecido. "Hemos jugado un partido completo. Hemos estado a buen nivel en ataque y en defensa. Preparamos bien el partido y lo ejecutamos bien. Merecimos esta victoria. Aunque no ha sido la mejor segunda vuelta, hemos logrado esta novena posición y hemos merecido estar en el play-in por todo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí", concluye. el técnico catalán.