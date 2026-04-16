El Barça, sobre su final a cara o cruz: "Sería una pequeña recompensa al esfuerzo de la temporada"

El equipo barcelonista se juega su futuro en la Euroliga ante un Bayern Múnich en el que se despedirá un técnico histórico para la entidad blaugrana: Svetislav Pesic

Depende de sí mismo y se enfrenta ante un rival que no se juega nada, pero el Barça sabe que no lo va a tener fácil ante el Bayern Múnich para seguir vivo en la Euroliga. El equipo alemán, sin presión, ya ha dado más de un disgusto en las últimas semanas y, una vez certificada su ausencia del 'play-In', no se jugará nada en esta última jornada de la Euroliga, mientras que los barcelonistas se lo juegan todo.

El Barça debe ganar para seguir vivo en la competición, ya que una derrota haría que su continuidad dependiera de lo que el Valencia Basket haga ante el Dubai Basketball, el único equipo que lo puede echar las de las diez primeras posiciones.

El equipo que dirige Xavi Pascual contará con varias ventajas. La primera es que juega ante su público y ahí se crece y, la segunda, que es el último partido en comenzar y sabrá lo que han hecho sus rivales, o lo que esté haciendo el Dubai, que comienza media hora antes.

De ganar, los de Pascual podrían alcanzar hasta la octava plaza, dependiendo de lo que hagan el Panathinaikos, el Mónaco y el Estrella Roja. Los serbios se enfrentan este jueves al Real Madrid y a los barcelonistas les vendría muy bien una victoria blanca, mientras que el Panathinaikos recibe a un Anadolu Efes de Laso que tampoco se juega nada y el AS Mónaco visita al Hapoel, ambos el viernes.

Sus combinaciones, en caso de ganar, son: sería octavo si el Mónaco gana y pierden el Estrella Roja y el Panathinaikos; noveno si los que vencen son el Mónaco y el Panathinaikos, pero cae el serbio; y décimo en el resto de combinaciones.

Xavi Pascual avisa sobre el Bayern y elogia a Pesic

Xavi Pascual sabe que depende de sí mismo y que lo tiene todo a favor, pero manda un aviso. "Tienen victorias contra los grandes. Han ganado al Fenerbahçe, al Hapoel y al Valencia. Es un equipo súper competitivo, con buenos tiradores, sólido en defensa. Es un partido de esos que se tienen que jugar poco a poco y no descolgarse", advierte el entrenador de Gavá.

"El equipo respira ilusión, motivación y ganas. Conseguir la clasificación para el 'play-in' sería una pequeña recompensa al esfuerzo de la temporada", afirma un Pascual que ve a sus jugadores con la motivación "al máximo". "El partido se gana al final y no al principio. Hay que tener tranquilidad. Controlar las emociones será lo más complicado", avisaba.

El partido servirá de despedida, también, a nivel europeo de un entrenador histórico para el Barça, un Svetislav Pesic con el que ganaron su primera Euroliga en 2023 y que se despedirá con el Bayern en el Palau. "Es un entrenador histórico del baloncesto europeo y forma parte de nuestra historia. Son estas cosas que van como van, pero me hace ilusión estar en la pista en su último partido de la Euroliga. Tengo muy buena relación con él y le admiro. Poder compartir este momento en la pista es gratificante para mí", afirma.