El Barça saca la calculadora en la Euroliga: esto es lo que necesitan los de Xavi Pascual

Sólo quedará fuera de la repesca si pierde contra el Bayern Múnich en el Palau Blaugrana y el Dubái Basketball gana en casa al Valencia Basket

El Barça, décimo clasificado de la Euroliga, depende de sí mismo para certificar la clasificación para el 'play in' en la última jornada de la fase regular de la Euroliga y, según las combinación de resultados, podría ascender hasta la octava posición.

La máxima competición europea establece el balance de triunfos y derrotas entre los implicados como el primer criterio de desempate, y el 'average' particular de puntos como segunda norma.

El equipo dirigido por Xavi Pascual ocupa la décima plaza (20-17), con una victoria más que el Dubái Basketball (19-18), y una menos que el Mónaco, el Panathinaikos y el Estrella Roja (21-16).

El conjunto azulgrana sólo quedará fuera de la repesca si pierde contra el Bayern Múnich en el Palau Blaugrana y el Dubái Basketball gana en casa al Valencia Basket. Y si tanto el equipo catalán y el emiratí pierden, el cuadro dirigido por Xavi Pascual terminará en la décima posición, independientemente de los demás resultados.

Como mucho, el Barça ascenderá hasta la octava posición. Eso sólo sucederá si se produce un triple empate entre los azulgranas, el Estrella Roja y el Panathinaikos.

Para que esto suceda, además del cuadro catalán, también tendría que vencer el Mónaco al Hapoel Tel Aviv, y perder el Estrella Roja en la pista del Real Madrid y el Panathinaikos en casa contra el Anadolu Efes. En este caso, el Mónaco terminaría séptimo, el Barça octavo, el Panathinaikos noveno y el Estrella Roja décimo.

Por otra parte, el Barça terminará noveno si termina con el mismo balance que el Estrella Roja en la clasificación. Esto sucederá si ganan todos los implicados, a excepción del conjunto del Principado. El resto de las combinaciones dejarían a los azulgranas en la décima posición.

El 'play in' se disputará el 21 y el 24 de abril con el siguiente formato: el noveno recibirá al décimo y el séptimo al octavo. El ganador de esta segunda eliminatoria se medirá al segundo de la fase regular en el 'playoff', y el perdedor se enfrentará al vencedor del duelo entre el noveno y el décimo. Y el que gane jugará con el líder de la fase regular en las eliminatorias por el título.

Xavi Pascual confía en levantar la moral del equipo

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó el pasado domingo tras la victoria ante el Surne Bilbao (90-61) en la Liga Endesa, que, pese a las dificultades derivadas de las lesiones, el conjunto azulgrana ha sido capaz de reinventarse de forma constante sin perder competitividad: "El equipo entró en 'shock' después del partido de Kaunas con lo de Satoransky. Ante el Panathinaikos aún estábamos tambaleando y en Mónaco encontramos otra vez otra manera de competir. Desde que estoy aquí nos hemos tenido que reinventar 200 veces por diferentes tipos de lesiones, pero seguimos siendo competitivos".

El preparador catalán, que alcanzó su victoria número 300 en la Liga Endesa, puso en valor la respuesta de sus jugadores en una semana especialmente "exigente", en la que el Barça enterró definitivamente sus opciones de acceder al 'Top-6' de la Euroliga.