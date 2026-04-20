Xavi Pascual se prepara para lo peor con el Barça: "Las emociones son complicadas"

El entrenador del conjunto de la Ciudad Condal encara una semana crucial para su futuro (y el del equipo), ya que disputa el play-in de la Euroliga, necesitando ganar dos partidos en cuatro días para alcanzar los cuartos de final

La llegada de Xavi Pascual al Barça supuso un soplo de aire fresco. Por personalidad y exigencia, levantó a un equipo sin ver concedida su petición de fichajes hasta el punto de colocarlo en puestos de playoffs en la Liga ACB y pelear por el mismo premio en la Euroliga. Tras un arduo trabajo ha tenido que conformarse con entrar en el play-in de la máxima competición continental, encarando el primero de los choques este martes 21 de abril ante el Estrella Roja. El técnico de Gavà confía en hacer un buen partido, pero no las tiene todas consigo.

Sabedor de que el rival también irá con el cuchillo entre los dientes, no duda a la hora de dejar claro a sus aficionados que los necesitan más que nunca para poder sacar adelante tan vital compromiso.

"Es un partido muy importante. Hemos estado toda la temporada luchando por el 'play off'. No lo hemos logrado directamente, pero hemos logrado el 'play in' con el primer partido con factor pista contra un rival al que hemos ganado las dos veces, pero que nos ha costado mucho en ambas ocasiones. Esperemos que el Palau esté lleno de nuestra gente y nos salga un buen partido, porque será muy difícil ganar. El Palau nunca falla. Aunque es martes y un cuarto hora más tarde de lo habitual, necesitamos un Palau lleno, muy positivo, al lado del equipo, y estoy convencido que así será", comenta.

Xavi Pascual, preparado para sufrir hasta el límite

Lo que tiene claro Xavi Pascual es que el partido no será nada sencillo, por lo que prefiere prepararse para lo peor con su Barça, entendiendo que puede ser que el comienzo del choque, incluso el desarrollo por momentos, no les sea favorable.

"Jugarse la eliminación a partido único es difícil, independientemente de si actúas como local o no, porque las emociones son complicadas. El inicio del partido será importante, a ver si podemos estar estables y jugar un poco por encima en el marcador, eso nos ayudaría. En cualquier caso, tenemos que estar preparados para cualquier guion, estar sólidos con nuestro juego, evitar pérdidas, y controlar el rebote y la transición defensiva", analiza.

Toko Shengelia lo deja claro: "Es una final"

También en declaraciones a los medios del club, Toko Shengelia ha explicado que el vestuario está "bien" pese a la derrota doméstica del pasado domingo en la pista del Hiopos Lleida: "No queremos que nos afecte mucho mentalmente. Hay que enfrentar este partido con la mente fría y una actitud positiva. Así será", señala antes de dejar claro que el Palau Blaugrana será clave.

"Es una final. Hemos llegado hasta aquí para jugar este partido y ganarnos otra oportunidad para estar en el 'play off'. Todos sabemos la importancia del partido, será muy bonito. La afición tendrá un papel importante", sentencia.