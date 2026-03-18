Pedro Martínez, sobre su futuro en el Valencia Basket: "Hay personas que tienen que tomar decisiones mirando por lo mejor para el club"

El entrenador de la entidad taronja sale al paso de los rumores sobre su renovación remarcando que no hay novedades pese a estar muy a gusto en el club

La temporada del Valencia Basket está siendo impresionante. La escuadra taronja comenzó ilusionada por el estreno del Roig Arena –el pabellón más moderno de Europa–, pero es que encima le ha dado continuidad con un rendimiento espectacular en la Euroliga, competición en la que acaricia su clasificación para cuartos de final a siete jornadas del final; y sí, uno de los grandes artífices de tal hazaña es un Pedro Martínez que vive su segunda campaña al frente del equipo y que apunta a seguir al menos otros dos cursos.

Pese a los rumores alrededor de una posible pronta despedida, el técnico barcelonés aclara que el entendimiento con la gerencia es pleno y que salvo sorpresa mayúscula seguirá como jefe del vestuario cuando comience el curso 2026.27.

"Aquí estoy muy cómodo. El club me transmitió la idea de continuidad hace tiempo y ahora mismo no hay ninguna novedad, pero estoy muy a gusto en el club, en la ciudad, con los dirigentes… La idea de continuidad es muy clara. Si no pasa nada extraordinario seré el entrenador el año que viene", señaló el técnico de 64 años durante la rueda de prensa previa al partido de este jueves 19 de marzo ante el Barça, correspondiente a la 32ª jornada de la Euroliga.

Pedro Martínez y la continuidad del proyecto del Valencia Basket

Lo cierto es que a la espera de que se pueda certificar su renovación hasta 2028 –el actual contrato concluye en junio de 2027–, el Valencia Basket ha seguido trabajando para dar continuidad al actual proyecto a través de las ampliaciones de contrato del director deportivo, Luis Arbalejo, hasta 2030, y del interior Nate Reuvers hasta 2028. Martínez confía plenamente en que el club tome las decisiones acertadas tanto en su caso como con el resto de integrantes de la estructura taronja.

"Hay personas que tienen que mirar al futuro a medio plazo y que tienen que tomar decisiones mirando por lo mejor para el club. En esa línea, creo que el club está haciendo las cosas con sentido", sentencia.

Acariciando los cuartos de final de la Euroliga

Con un balance de 20-11 los valencianos ocupan en estos momentos la cuarta posición de la Euroliga, disfrutando de hasta tres partidos de renta con el séptimo, un Zalgiris Kaunas que ostenta un 17-14. Además, justo este jueves reciben a un Barça que tiene ese mismo récord. Sobra decir que en caso de victoria serán casi virtualmente equipo de cuartos de final, y con todo el merecimiento del mundo.