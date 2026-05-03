El tenis español suma un nuevo título y Nikolás Sánchez se estrena en el circuito ATP

En una semana donde ha sido protagonista con el Mutua Madrid Open, España ha sumado un nuevo título en un circuito ATP Challenger plagado de Top-100

El mundo del tenis ha tenido esta semana las miradas puestas en España con la celebración del Mutua Madrid Open 2026. Sin embargo, salvo por la gran actuación de Rafa Jódar, que alcanzó los cuartos de final, y en menor medida, de Dani Mérida, quien cedió ante Tsitsipas dos rondas antes, los tenistas españoles no han tenido protagonismo.

Pero la semana no va a acabar sin triunfos españoles en el circuito. El hecho de que sea segunda semana del Masters 1.000 y que preceda al inicio de otro, ha hecho que muchos tenistas del Top-100 que cayeron antes del lunes se decantaran por seguir compitiendo, en su caso en el circuito ATP Challenger y que hayan proliferado estos torneos, especialmente en Europa.

Y, en uno de ellos, celebrado en Ostrava, el catalán Nikolás Sánchez Izquierdo se ha coronado campeón tras derrotar en la final al checo Zdenek Kolar por 6-4 y 7-6(4). Se trata además del primer título de su carrera en esta categoría, lo que le permite meterse entre los 250 mejores tenistas del mundo y acercarse a la opción de poder jugar la previa de los Grand Slam.

El Ostra Group Open, nombre que tenía el torneo, no ha sido el más llamativo de estos Challengers, que han tenido en los torneos celebrados en Aix-en-Provence (Francia) y en Cerdeña (Italia) sus mejores eventos.

Landaluce, Pedro Martínez y Roberto Bautista, en Francia

En el primero ha destacado el español Pol Martín, que alcanzó las semifinales tras eliminar, entre otros, al número uno del torneo el norteamericano Alex Michelsen.

En este Challenger también han competido el valenciano Pedro Martínez, que caía en primera ronda con Valentin Royer; Roberto Bautista, quien también perdía con otro galo, Gueymard Wayenburg a las primeras de cambio; o un Martín Landaluce, que lo hacía en segunda en un ajustado partido ante Ethan Quinn (48 del ranking mundial) por 6-1, 6-7(5) y 6-7(5).

Michelsen, Dimitrov, Berrettini... se decantan por Challengers

No sólo eran Alex Michelsen o Ethan Quinn. La final la disputan hoy otros participantes del Madrid Open como son el belga Zizou Bergs y el chileno Alejandro Tabilo. Y en el cuadro de este Challenger también estaban Dimitrov, Buse, Comesaña, Ofner, Lajovic... Casi un ATP250.

También destaca el Sardegna Open, donde se han clasificado para la final el polaco Huber Hurkacz y el italiano Matteo Arnaldi, en un evento que ha tenido a Mariano Navone como gran favorito y nombres conocidos como el dos veces finalista de Gran Slam Matteo Berrettini, Nuno Borges, Sonego, Nava, Girón...

Ahí no ha habido presencia española, pero sí en un cuarto ATP Challenger disputado en Europa, en este caso en tierras austriacas, el Danube Upper Austria Open, donde el madrileño Miguel Damas y el catalán David Jordá alcanzaban los cuartos de final.