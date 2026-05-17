Crece el debate sobre los centrales de España para el Mundial 2026

El centro de la zaga es una de las posiciones en donde Luis de la Fuente tiene más dudas debido a la caída de rendimiento de Huijsen, quien está lejos de su mejor nivel, y de Le Normand. Esto abre el abanico a otros futbolistas que están jugando bien si bien es cierto que Pau Cubarsí y Aymeric Laporte parece que son fijos

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, comienza el próximo 11 de junio, y la Selección Española parte como una de la grandes favoritas para proclamarse campeona del mundo. Luis de la Fuente, entrenador de España, dará la lista de convocados, 26 futbolistas, el próximo 25 de mayo. Momento en el que se resolverán muchas dudas, siendo uno de los debates más incipientes en las últimas horas cuáles serán los centrales citados. Una demarcación en donde parecen fijos Laporte y Cubarsí y en donde todo lo demás está abierto debido, sobre todo, al bajón de Huijsen y Le Normand que hasta hace nada era fijos.

La lucha por ser uno de los centrales de la Selección Española en el Mundial 2026, más abierta que nunca

La posición de central es una de las grandes incógnitas de la Selección Española de cara al Mundial 2026. Una situación que se ha generado debido al bajón que han tenido algunos de los futbolistas que han sido fijos para Luis de la Fuente en los últimos años y por el crecimiento de algunos jugadores jóvenes y otros veteranos.

Las dudas están provocadas principalmente por el escaso rendimiento que han tenido durante esta temporada Dean Huijsen, en el Real Madrid, y Robin Le Normand, en el Atlético de Madrid, según informa As. Y es que los dos han llegado, incluso, a perder la titularidad. Esto hace que Pau Cubarsí y Aymeric Laporte sean ahora mismo los únicos centrales que parecen fijos para Luis de la Fuente para el Mundial 2026, dejando dos huecos en el aire.

Por esas dos posiciones hay múltiples alternativas. Luis de la Fuente puede seguir confiando en Huijsen y Le Normand para para darle continuidad al grupo con el que ha trabajado en los últimos años, pero el entrenador de la Selección Española también tiene sobre la mesa otras opciones.

Pubill, Eric García y Jon Martín llaman a la puerta de la Selección Española

Hay dos puestos de central en el aire en la Selección Española para estar en el Mundial 2026 y uno de los que cuenta con más opciones de estar es Marc Pubill quien ha crecido de manera exponencial con el Atlético de Madrid en donde se ha convertido en uno de los mejores centrales, y con más proyección, del mundo. El catalán gusta mucho a Luis de la Fuente.

Por otro lado, está Eric García quien ha sido uno de los mejores centrales del fútbol español, siendo posiblemente el más consistente de todos. Su problema es que lleva tiempo sin ser citado por la Selección Española.

Por último, ha emergido la opción del joven de la Real Sociedad Jon Martín. El central, de sólo 20 años, se ha consolidado como titular indiscutible y es una de las grandes esperanzas del balompié nacional, pero es probable que se quede fuera debido a la alta competencia y su juventud y sea premiado siendo parte del grupo de apoyo que va a ayudar a los convocados hasta el partido amistoso contra Irak.