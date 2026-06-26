Resultados y clasificación del Grupo E tras la tercera jornada y partidos del Mundial 2026: Ecuador da el golpe y Curazao dice adiós

La jornada tres en el Grupo E confirmó las sensaciones con las cuatro selecciones que forman el mismo, despidiendo a la selección de Curazao del Mundial 2026 y dejando como destacados a Gonzalo Plata y Nicolas Pépé

El Grupo E del Mundial 2026 ha dejado las posiciones definidas, con Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao conociendo sus opciones en este torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Los de Nagelsmann han roto el invicto que parecían conseguir al término del partido de hoy, pero el tanto de Gonzalo Plata en la segunda parte les ha dejado con derrota, aunque eso no les ha quitado el primer puesto de la clasificación.

Por otro lado, Nicolas Pépé respondió a la confianza del seleccionador al ser titular de nuevo, ya que disputó tan solo cinco minutos frente a Alemania. El jugador del Villarreal se quitó la espina con dos grandes goles que lanzaron a Costa de Marfil a los dieciseisavos de final, con los que además dicen adiós a Curazao del presente Mundial. La debutante se despide con dos derrotas y una victoria en tres jornadas disputadas.

Nicolas Pépé fue la estrella de Costa de Marfil ante Curazao

En este sentido, Nicolas Pépé fue titular en el choque ante Curazao, que apuntaba a ser decisivo para ambas selecciones. Sin embargo, Costa de Marfil iba a golpear primero gracias al tanto del futbolista del Villarreal en el minuto siete, que empezaba a mostrar sus intenciones en un partido que iba a terminar siendo el MVP, eligido por la FIFA. Emerse Faé confió en el delantero para este último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Además, esto no fue suficiente, ya que Nicolas Pépé dejó un gran gol en el 0-2, poniendo con pierna izquierda un disparo imposible de parar para Room, que no pudo hacer nada para evitar el tanto del jugador de Costa de Marfil. Los de Emerse Faé daban un golpe sobre la mesa para asegurar la segunda posición del Grupo E y empatar a puntos con Alemania, que ha sufrido en su encuentro ante Ecuador.

Gonzalo Plata mantiene el sueño de Ecuador en el Mundial

Si en el Curazao - Costa de Marfil la estrella fue Nicolas Pépé, en el Ecuador - Alemania fue Gonzalo Plata. Los de Sebastián Beccacece llegaban con el sueño de poder ganar a la selección dirigida por Nagelsmann, que venía de firmar buenas actuaciones tanto contra Curazao como ante Costa de Marfil. Sin embargo, La Tricolor se impuso en el juego y ganas a unos jugadores que sufrieron físicamente en los últimos minutos de partido.

No obstante, fue Alemania quien se adelantó en el marcador. Leroy Sané abrió el partido con su gol en el minuto dos, por el que Ecuador se quejó intensamente por una posible falta de Pavlovic por juego peligroso, pero que no señaló la colegiada del encuentro. Pese a ello, los de Sebastián Beccacece se vinieron arriba y Angulo empató en el 9'. Todo ello, antes del tanto de la victoria de Gonzalo Plata en el 77', para poner el 2-1 final.

Posibles rivales de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador en dieciseisavos de final

De esta manera, Costa de Marfil se medirá en dieciseisavos de final del Mundial a la segunda del Grupo I, que actualmente es Noruega, pero queda esperar a la última jornada, ya que podría ser Argelia, en un partido que será el próximo 30 de junio a las 19:00 (hora española). Ecuador, por su parte, se enfrentará la primera del Grupo L, que ahora mismo es Inglaterra, que está empatada en Ghana. Este choque será el 1 de julio a las 18:00.

Por último, Alemania, como primera de este grupo E del Mundial 2026, se verá las caras con la selección que acabe tercera en el Grupo D, que en estos momentos es Paraguay. Sin embargo, cuentan con tres puntos, al igual que Australia y solo tres menos que Estados Unidos, por lo que está todo vivo en unos partidos que dictará sentencia. En este caso, este duelo de dieciseisavos de final será el 29 de junio a las 22:30 (hora española).

Resultados y clasificación del Grupo E tras la tercera jornada del Mundial