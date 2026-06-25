Curazao 0-2 Costa de Marfil: Nicolas Pépé responde y deja fuera del Mundial a la debutante

El futbolista del Villarreal, que jugó cinco minutos en el anterior encuentro, ante Alemania, marca la diferencia con dos goles que le dan la victoria a los de Emerse Fae, pasando a dieciseisavos de final como segundos del Grupo E. Además, Curazao queda eliminada del Mundial al acabar cuarta la fase de grupos

Curazao se enfrentó a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Los de Dick Advocaat llegaban tras empatar y perder en las dos primeras jornadas del Mundial 2026, frente a Alemania y Ecuador, respectivamente. Por su parte, los de Emerse Fae venían de ganar y de caer derrotados, por lo que la victoria les dio cierto respiro en la clasificación del Grupo E para afrontar el último y decisivo partido de esta fase.

Curazao decidió salir con el siguiente once titular: Eloy Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Comenencia, Bacuna, Chong, Bacuna, Locadia. En cambio, Costa de Marfil optó por una alineación reconocible para llevarse la victoria en este último encuentro de la fase de grupos: Fofana, Doué, Kossounou, Diomande, Operi, Kessié, Sangaré, Amad Diallo, Diomande, Pépé, Bonny.

Diomande y Pépé marcan la diferencia en Costa de Marfil

Costa de Marfil dominó en el juego del partido durante la primera parte, registrando un 70% en la posesión de balón, a diferencia del 30% de Curazao. Sin embargo, ambas selecciones dejaron los mismos datos en cuanto a tiros y remates a puerta, con cuatro y uno, respectivamente. No obstante, el del combinado dirigido por Emerse Fae sirvió para abrir el marcador, con un Nicolas Pépé que se estrenó en este Mundial 2026.

El futbolista del Villarreal aprovechó un ataque de Diomande por banda izquierda para llegar a placer y derribar la portería de Room. Costa de Marfil empezaba a mandar en el marcador desde el minuto siete. Tras ello, los dos protagonistas del gol fueron de lo más destacados en el primer tiempo, que tuvo lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Por su parte, los de Emerse Fae no dejaron de intentar ampliar la ventaja en el partido.

Costa de Marfil mantiene el mando pero Curazao amenaza

El comienzo de la segunda parte tuvo como noticia un cambio en Costa de Marfil, ya que Emerse Fae dio entrada a Inao Oulai por Diallo para la banda derecha. En este sentido, 'Los Elefantes' siguieron dominando el juego, creando serio peligro con Nicolas Pépé y Diomande, principalmente. Sin embargo, Bonny tuvo protagonismo con varios acercamientos al área de Roony, aunque sin poder ver puerta.

No obstante, Floranus tuvo una de las mejores ocasiones para Curazao durante los primeros compases de la segunda parte, con un disparo con pierna izquierda que se fue por arriba de la portería de Fofana. Los de Dick Advocaat se venían arriba en un momento en el que el juego estaba prácticamente igualado, con oportunidades por parte de ambas selecciones. Además, los dos combinados ya ponían jugadores a calentar.

Nicolas Pépé responde a la confianza de Emerse Fae

Por otro lado, Nicolas Pépé, que fue suplente ante Alemania, volvió a marcar la diferencia con un gran gol en el minuto 64. Sangaré filtra un espectacular balón al futbolista del Villarreal, que controla, mira a la portería y pone el balón en la escuadra de la portería de Room, que no puede evitar el 0-2 a favor de Costa de Marfil. Los de Emerse Fae ponían tierra de por medio a falta de 20' para el final, que dejaba fuera a Curazao del Mundial 2026.

El 0-2 en el marcador le dio más tranquilidad a Costa de Marfil, que inclusó buscó el tercero en el mercador. No obstante, Curazao no se rindía e intentaba recortar distancias, pese a las dificultades que se le iban presentando conforme iban pasando los minutos. Finalmente, los de Emerse Fae se llevaron la victoria gracias al doblete de Nicolas Pépé, que deja matemáticamente eliminada a los de Dick Advocaat del Mundial 2026.

- Ficha técnica

0. Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet (Shurandy Sambo, m.94), Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, m.77), Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, m.77); Tahith Chong, Livado Comenencia (Jeremy Antonisse, m.61), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; y Jurgen Locadia (Brandley Kuwas, m.94).

Seleccionador: Dirk Advocaat.

2. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomandé, Christopher Operi; Amad Diallo (Christ Inao Oulai, m.45), Franck Kessié (Jean Michael Seri, m.77), Ibrahim Sangaré, Yan Diomandé (Bazoumana Touré, m.67); Nicolas Pépé (Elye Wahi, m.67) y Ange-Yoan Bonny (Oumar Diakité, m.67).

Seleccionador: Emerse Faé.

Goles: 0-1, m.7: Nicolas Pépé; 0-2, m.64: Nicolas Pépé.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó al marfileño Nicolás Pépé y a los curaceños Juninho Bacuna y Gervane Kastaneer.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores (lleno)