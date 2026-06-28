Resultados y clasificación del Grupo L tras la tercera jornada y partidos del Mundial 2026: Inglaterra y Croacia ponen el foco en los dieciseisavos

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado sorpresas, pero en el L se han matenido firmes las favoritas, Inglaterra y Croacia, que mandan un serio aviso a los dieciseisavos del este torneo de selecciones

La fase de grupos del Mundial 2026 está a punto de terminar. Sin embargo, la del L ha dejado muchos detalles significantes en sus respectivos encuentros, como la actuación de Jude Bellingham con Inglaterra o la de Luka Modric con Croacia, pese a no ver puerta en el choque ante Ghana. Por otro lado, la jornada ha dejado el adiós definitivo de Panamá, que ha caído derrotado en los tres encuentros que ha disputado en este torneo.

De esta manera, Inglaterra, Croacia y Ghana logran el billete a dieciseisavos del Mundial 2026, con los rivales pendientes de confirmar. Sin embargo, las tres selecciones han dejado grandes actuaciones en sus respectivos partidos, pero sobre todo la del combinado de Thomas Tuchel, que ha acabado primera de este Grupo L con siete puntos, además de la Zlatko Dalić, con siete, o la de Carlos Queiroz, con cuatro definitivamente.

Inglaterra impone su jerarquía con un gran Jude Bellingham

Por un lado, Inglaterra ha demostrado la calidad que atesora en su vestuario para derribar a Panamá, que no lo ha puesto nada fácil desde el comienzo del partido. Los de Thomas Christiansen empezaron con un bloque abajo y apenas dejando espacios al combinado de Thomas Tuchel, liderado por Jude Bellingham y Rashford, especialmente. Además, a Harry Kane le costó aparecer en el choque, yendo de menos a más.

En este sentido, Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 62, aprovechando un gran centro de Bukayo Saka. El futbolista del Real Madrid se fue creciendo a lo largo de la segunda parte, hasta el punto de firmar un centro a la cabeza de Harry Kane, que no perdonó ante Mosquera para hacer el 0-2 definitivo en el MetLife Stadium. Thomas Tuchel, por su parte, respiraba ante el triunfo de los suyos tras el empate frente a Ghana.

Croacia golpea dos veces para llevarse un triunfo sufrido

Por otro lado, Croacia y Ghana se enfrentaron por la disputa de los primeros puestos de la clasificación, ya que el cuarto apuntaba a Panamá salvo sorpresa mayúscula. En este sentido, el combinado de Zlatko Dalić estrenó el marcador en el minuto 31, con un gran gol de Petar Sucic desde larga distancia, que sorprendió a un Asare que pudo hacer más por evitar el mismo. Luka Modric y Mateo Kovacic destacaron especialmente.

Carlos Queiroz no dudó tras el descanso e introdujo un doble cambio con el que mejoró notablemente Ghana en la segunda parte. Fruto de ello fue el gol de Luckassen en el minuto 73, que ponía las tablas en el marcador de manera momentánea. Sin embargo, Croacia se volcó en busca de un tanto que llegaría en el 83, tras un sensacional remate de cabeza de Nikola Vlasic, que desató la locura en los de Zlatko Dalic.

Posibles rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en dieciseisavos de final del Mundial

Por ello, tras la victoria de Croacia ante Ghana, el combinado de Zlatko Dalic espera rival en dieciseisavos de final del Mundial 2026. En este caso, saldrá del Grupo K, en el que se encuentran Colombia, Portugal, Uzbekistán y RD Congo. Sus últimos partidos de la fase de grupos marcarán el nuevo enfrentamiento, con fecha fijada para el viernes tres de julio a las 1:00 (hora española).

Inglaterrá jugará el próximo miércoles 1 de julio a las 18:00 (hora española) su partido de dieciseisavos de final, que será contra uno de los mejores terceros clasificados en la fase de grupos, que podría ser Argelia, Senegal, Uzbekistán, dependiendo de los puntos finales. Por último, Ghana se medirá al primero del Grupo K, Colombia y Portugal, que son las que tienen opciones de acabar primeras, el sábado cuatro de julio a las 3:30 (hora española).

Resultados y clasificación del Grupo L tras la última jornada y partidos del Mundial 2026