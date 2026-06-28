Croacia 2-1 Ghana: Sucic y Vlasic siguen mirando lejos en el Mundial

Sucic y Vlasic fueron los goleadores de una selección como Croacia como segunda del Grupo L. Por su parte, Ghana, que empató con gol de Luckassen, finaliza como tercera con cuatro puntos

Croacia y Ghana se midieron en el LincoIn Financial Field de Filadelfia. Los de Zlatko Dalić y los de Carlos Queiroz buscaron una victoria con la que pudiesen avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, los primeros llegaban como terceros al perder y ganar en las dos primeras jornadas de este torneo de selecciones, sobre todo ante Panamá gracias al gol de Ante Budimir, que se estrenó de cara a puerta en la cita mundialista.

Zlatko Dalic comenzó con lo esperado ante Ghana, con Budimir en punta tras su gol en el encuentro frente a Panamá: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic; Vlasic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina; Perisic, Budimir. Por su parte, Carlos Queiroz empezó el encuentro frente a Croacia con los siguientes jugadores elegidos: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Thomas, Sibo, Owusu; Sulemana, Semenyo; Jordan Ayew.

Sucic encuentra el premio de Croacia en la primera parte

Croacia dominó en la primera parte contra Ghana. Mateo Kovacic fue uno de los líderes, junto con Luka Modric, del centro del campo, guiando a los de Zlatko Dalic en busca del gol que abriese el marcador. Los de Carlos Queiroz, por su parte, apenas incomodaban la portería de Livakovic, que apenas apareció en los primeros cuarenta y cinco minutos. Además, Sutalo destacó especialmente con cortes y distintas jugadas defensivas.

Sin embargo, el punto de inflexión en la primera parte fue el gol de Petar Sucic. El centrocampista del Inter de Milán recibe un balón de Mateo Kovacic, para, en el minuto 31, controlar y definir a la derecha de Asare, que pudo hacer algo más para evitar el encuentro. Croacia siguió con el pie en el acelerador, hasta el punto de que tuvo el segundo en las botas de Nikola Vlasic, pero el palo evitó el nuevo tanto en el marcador.

Croacia impone su ley y fuerza a Ghana a reaccionar

De esta manera, Croacia acabó la primera parte con hasta cinco remates totales, de los cuáles fueron dos entre los dos palos. Además, los de Zlatko Dalic dominaron la posesión de balón, registrando un 54%, a diferencia del 46% de Ghana, que solo firmó un lanzamiento en todo el primer tiempo. Por ello, Carlos Queiroz realizó dos sustituciones al descanso, consciente del cambio que debían de dar los suyos para remontar.

Peprah y Fatawu entraron para intentar cambiar la dinámica de un partido que tenía controlado por momentos Croacia. En este sentido, Panamá se vino arriba en los primeros compases pero seguía sin peligrar la portería de Livakovic. Además, el combinado de Zlatko Dalic buscaban salir a la contra aprovechando los espacios que dejaban los panameños en defensa. Por su parte, los europeos se mantenían sin sustituciones.

Vlasic logra la heroica en los últimos minutos de partido

De esta manera, Ghana tuvo una ocasión en el minuto 73 para poner el empate en el marcador, ya que Luckassen anotó derribando la puerta de Livakovic. En primera instancia fue anulado por fuera de juego, pero el colegiado y el VAR rectificaron y concedieron el gol contra Croacia, poniendo el 1-1 con mucho aún por decidir en el encuentro. Los banquillos se agitaban fruto de la tensión que se vivía en la clasificación del Grupo L del Mundial.

Ghana consiguió el gol en su primer tiro a puerta del partido, poniéndose segundo con ese resultado, por delante de Croacia, que venía de ganar a Panamá, y por detrás de Inglaterra. Por ello, los de Zlatko Dalic se volcaron en busca del gol que les pusiera como primera del Grupo L, ante la mirada en lo que estaba ocurriendo mientras tanto en el Panamá - Inglaterra.

En este sentido, Vlasic se convirtió en el héroe firmando el 2-1 con un espectacular remate de cabeza. Por ello, los de Zlatko Dalic consiguieron finalmente la victoria con la que se ponen segundos del Grupo L, avanzando desde esa plaza a dieciseisavos de final. Por su parte, Ghana se queda en la tercera, con cuatro puntos, tras firmar una derrota, un empate y una victoria en la fase de grupos del Mundial 2026.

- Ficha técnica

2. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic (Mario Pasalic, m.79), Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, m.88), Petar Susic, Martin Baturina (Marco Pasalic, m.88); y Ante Budimir (Igor Matanovic, m.66).

Seleccionador: Zlatko Dalic.

1. Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey (Kojo Peprah Oppong, m.45), Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Kamaldeen Sulemana (Ernest Nuamah, m.71), Elisha Owusu (Abdul Fatawu, m.45), Thomas Partey, Kwasi Sibo (Caleb Yirenkyi, m.85); Antoine Semenyo y Jordan Ayew (Brandon Thomas-Asante, m.71).

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Goles: 1-0, m.31: Petar Susic; 1-1, m.73: Derrick Luckassen. 2-1, m.83: Nikola Vlasic.

Árbitro: Drew Fisher (Canadá). Amonestó al croata ivan Perisic y al ghanés Kojo Peprah Oppong.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores (lleno)