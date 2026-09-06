Aston Martin no reacciona y Fernando Alonso decide retirarse a tiempo: "Ha sido difícil, al menos pudimos divertirnos en la carrera"

El asturiano sumó un nuevo abandono con Aston Martin esta temporada y su renovación vuelve a peligrar. Lo avisó el viernes y su enésimo desastre este curso se confirmó en la vuelta 25, cuando todavía no se había llegado ni al ecuador de la carrera

Lo sucedido en Hungría y Países Bajos llenó el depósito de Aston Martin, Honda y Fernando Alonso de cierto optimismo. Pero Italia les ha hecho toparse con la realidad de nuevo. El AMR26 B también está a años luz del resto de monoplazas de la parrilla.

No obstante, esta nueva debacle en Monza fue presagiada por todos ellos durante la semana, como confirmaron en la previa. Pero, al menos, esperaban poder terminar la carrera. Y, al final, ninguno de sus pilotos pudo hacerlo.

El primero en abandonar fue Fernando Alonso, quien en la vuelta 25 se marchó a boxes y, cuando todos creían que cambiaría sus neumáticos, se bajó del monoplaza y dio por concluida su carrera.

El ovetense ya avisó el pasado viernes cuando le preguntaron al caer eliminado en la Q1 cuáles eran sus principales problemas: "Motor, las rectas, vibraciones, no tengo velocidad punta...". Decidieron que saliese desde el 'pit lane' para realizarle algunas modificaciones. Pues no fueron suficientes para que evitara el enésimo abandono de la temporada.

Y al llegar al box, el bicampeón del mundo comentaba así lo ocurrido: "Creo que tuve algún daño en el coche. Pasé por encima del piano en la curva 7 y algo se sintió extraño, quizá la suspensión o algo así".

Con este abandono confirmaba un Gran Premio de Italia muy complicado para Aston Martin que se vería empeorado con la parada en pista de Lance Stroll en el último tercio de la carrera por un problema hidráulico. La escudería británica volvía a quedar retratada una vez más en este 2026.

"Fue difícil, igual que todo el fin de semana. Al menos hemos podido divertirnos con los Cadillac", añadió Alonso para dejar nota de su ironía clásica cuando vive un bochorno como este.

Las características de Monza han vuelto a desnudar a Aston Martin y a sacar a la luz sus principales debilidades, por lo que renovación de Fernando Alonso vuelve a estar más en peligro.

Así está la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin

En la previa del Gran Premio de Italia, le cuestionaron al asturiano sobre su futuro una vez más. Le preguntaron sobre si seguir puntuando como hizo en Zandvoort sería suficiente para que ampliara su contrato con Aston Martin. Y la respuesta no dejó indiferente a nadie en la sala de prensa: "Creo que cuando terminas noveno no hay demasiada felicidad cuando cruzas la línea de meta. Sí te sientes feliz por los chicos porque siempre están trabajando al máximo, desde la mañana hasta la noche, preparando los coches, y también por todos los que trabajan cada día en las dos fábricas".

Le volvieron a insistir y fue más tajante aún: "No. Para mi decisión, como ya he dicho, no se trata realmente del coche. Seré profesional y trabajaré al 100% luchando por una 15ª posición o luchando por un podio. Para mí se trata más del reglamento. Desafortunadamente, es lo que hay. Esta no es la Fórmula 1 con la que crecimos y no es la Fórmula 1 que todos queremos, pilotos y espectadores. Tenemos que cambiar algunas cosas".

Mientras tanto, en Silverstone ya le han dicho al piloto español que le esperarán el tiempo que haga falta. El propio Mike Krack ha hablado este fin de semana en Monza y ha confirmado que siguen "trabajando" en su futuro al igual que confía en encontrar "una buena solución para todos".

"La temporada empieza en marzo, así que tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Estáis empezando a impacientaros? Si es en septiembre, octubre o noviembre, realmente no es un problema. Al menos no para mí", añadió.

El nuevo toque de atención de Fernando Alonso a la Fórmula 1

El piloto español se marchó muy molesto del trazado de Monza el pasado sábado cuando quedó eliminado en la Q1. Aunque dicho resultado no hacía más que confirmar sus presagios, el ovetense le mandó un duro mensaje a los dirigentes de la Fórmula 1: "Ha sido tal y como esperaba. Ha sido diferente a lo que ha sido Monza siempre. Entramos en el circuito y leemos 'Templo de la velocidad'. Ya no es el templo de la velocidad. Creo que llegamos a los 350 o 360 en Barcelona, a 355 en Budapest. Y creo que en Monza estamos rondando los 312. Así que ya no es el templo de la velocidad".