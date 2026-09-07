Las palabras que Fernando Alonso necesitaba escuchar para no renovar con Aston Martin

El asturiano no tiene claro si continuar o no pilotando en una Fórmula 1 que ha dejado de motivarle con el nuevo reglamento. Y, para colmo, Honda ha dejado claro cuáles son sus planes para el próximo año

Si Hungría y Países Bajos habían despertado la ilusión en Aston Martin de poder seguir contando con Fernando Alonso para los próximos dos años, Monza podría haber dictado sentencia en la decisión que, en breve, deberá tomar el asturiano respecto a su futuro.

Pese a que el bicampeón del mundo ya ha dejado claro que su veredicto no depende de su actual monoplaza y sí del reglamento de la Fórmula 1, también ha sido tajante a la hora de recalcar que si continúa lo hará para disfrutar. Y que por ello sólo entiende el hecho de pelear por el título, no por sumar de vez en cuando.

En el 'Templo de la Velocidad', le faltó entre otras cosas, eso, velocidad una vez más. Y para colmo su AMR26 B, el que supuestamente le habían mejorado para la segunda mitad del campeonato, le dejó tirado en la última vuelta de una Q1 que no pudo pasar.

Finalmente, el desastre en tierras italianas acabaría confirmándose en la vuelta 25 de la carrera dominical, donde Fernando dijo basta y retiró su monoplaza del certamen tras notar un problema en la suspensión: "Creo que tuve algún daño en el coche. Pasé por encima del piano en la curva 7 y algo se sintió extraño, quizá la suspensión o algo así". Posteriormente, su compañero Lance Stroll también diría adiós por un asunto hidráulico.

Honda va de frente y avisa a Fernando Alonso

Después de haber estado con el foco del conflicto de Aston Martin apuntándole directamente, Honda ya no esconde sus posibilidades ni sus intenciones de cara a sus próximos avances. Ya le dijo al equipo británico que en Monza poco podrían hacer ya para mejorar el coche, lo que hizo que Alonso ya vaticinara semejante bochorno.

Y, ahora, el fabricante japonés ha sido más claro todavía con sus planes para 2027. Darán un gran paso adelante, pero no asegura ni a Lawrence Stroll ni a Fernando Alonso que vaya a servir para competir por los primeros puestos.

"Tenemos una hoja de ruta para desarrollar el motor y sabemos dónde estamos ahora. Y basándonos en esa hoja de ruta, llevaremos otro gran paso para la primera carrera", ha subrayado Shintaro Orihara, el ingeniero jefe de Honda, después del GP de Italia.

"Es difícil decir que vayamos a alcanzarles para la primera carrera, pero seguimos empujando para cerrar la brecha", continuó explicando ante los medios. La actualización de Zandvoort mejoró el motor de combustión interna pero también ha provocado dificultades de manejabilidad, tanto en la entrega de potencia y como en determinadas fases de frenada, como ya ha señalado el propio Alonso.

En Monza hubo nuevas calibraciones y poco más que dejaron de nuevo retratado el proyecto. Y ya no tocarán más el motor, salvo pequeños detalles: "Como ya mencioné, este año no tenemos ninguna actualización importante más". Aston Martin y sus pilotos tendrán que apañárselas como puedan con una unidad de potencia de las peores, si no la peor, de la parrilla.

¿Cuándo decidirá Fernando Alonso su futuro?

En un principio, el piloto español dijo que después del parón veraniego. Luego, que lo haría tras el Gran Premio de los Países Bajos y, ahora, no existe una fecha fija para comunicar si continúa pilotando de verde la próxima temporada o, por el contrario, comienza a ver a los monoplazas de la F1 desde la barrera.

Según las informaciones que circulan por el paddock, su nuevo contrato podría rondar por los 40 millones de euros por cada temporada, asegurándose Aston Martin su continuidad hasta 2028 incluido. Y en Silverstone ya le han dejado claro que no tienen prisa para que emita dicho comunicado, que hasta marzo tendrá tiempo para pensárselo.

Actualmente la parrilla de 2027 está muy bien atada, pero, si finalmente no sigue Alonso, esta podría sufrir un auténtico terremoto de salidas y llegadas.