El color del 'Manicomio' del Sevilla ante el Real Madrid: "De blanco como los señores o de rojo como la tormenta"

Esta vez, la afición nervionense no se descanta por ningún color de cara al encuentro de este próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán y solo se realiza una petición: "Todos con el escudo en el pecho"

El Sevilla FC dio un gran paso hacia la permanencia con su remontada ante el Villarreal (2-3). Pero la batalla en esa apretada zona baja de LaLiga sigue que arde y en Nervión apuestan por mantener un mensaje de prudencia. La ventaja con respecto al descenso es de cuatro puntos y restan seis en juego. Las calculadoras echan humo. Pero viendo cómo muchos de sus rivales directos siguen acechando, Luis García Plaza quiso dejar claro tras el éxtasis vivido en La Cerámica que aún hay que seguir peleando.

Técnico y jugadores piden un último aliento en el Sevilla FC - Real Madrid

Desde el momento en el que el árbitro pitó el final del partido en tierras castellonenses, el foco estaba puesto ya en el choque de este próximo domingo ante el Real Madrid, en el que una nueva victoria sí certificaría ya la salvación, dependiendo de los resultados del resto que pueda ser también matemática si no se consigue doblegar al conjunto blanco. Pero hacen bien los profesionales sevillistas en no mirar de reojo a los otros y centrarse en lo suyo, pidiendo de nuevo el apoyo de una afición que les ha llevado en volandas en los últimos encuentros. También en Villarreal, donde resonaron con fuerza las gargantas de los 600 hinchas nervionenses presentes.

"El domingo tiene que ser un manicomio también, por si nos hace falta ganar o puntuar", avanzó Luis García Plaza, secundado al mismo tiempo por Oso, uno de los mejores del partido: "El domingo queda otra final y queremos otro manicomio en Nervión". En este caso, el color, rojo o blanco, da lo mismo.

Las 'finales' ante Real Sociedad y Espanyol como ejemplo

Todos quieren volver a sentir el 'Manicomio' de Nervión. Y es que, lo vivido ante Real Sociedad y Espanyol recordó al gran ambiente de las históricas citas europeas. La afición ha entendido que era el momento de unirse y arrimar el hombro. Solo ha sido una tregua, eso sí, en medio de la batalla contra Del Nido Carrasco y el resto de dirigentes, a los que les queda poco en sus cargos ante el inminente desembarco de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos a la cabeza. Siempre que todo esté correcto al acudir a firmar en la notaría.

Ante ese llamamiento del técnico y la plantilla, la afición ha vuelto a recoger el guante. El ambientazo en el Sánchez-Pizjuán está garantizado. Se ha agotado de hecho el cupo de entradas disponibles, aunque se podrán seguir adquiriendo las localidades que sean liberadas por los socios a través de la cesión de abonos. Eso sí, a un elevado precio de 150 euros la más barata.

El Sánchez-Pizjuán lucirá de blanquirrojo para "el último esfuerzo"

Pero la gran pregunta que se hacían los hinchas que acudirán a la 'Bombonera' tenía que ver con el color de su indumentaria: ¿el rojo que se lució frente a la Real Sociedad o el blanco que tiñó las gradas frente al Espanyol? Aunque en otras ocasiones fue la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando la que lanzó dichas iniciativas, en esta ocasión la respuesta he venido desde Biris Norte.

El grupo de animación lo deja a elección de cada uno, por lo que esta vez el 'Manicomio' será sencillamente blanquiorrojo. Pero sí ha hecho una petición para seguir apretando y convertir de nuevo el estadio en una caldera, luciendo para ello el mayor símbolo del club: "Esto aún no ha acabado. Todavía queda un último esfuerzo. De blanco como los señores o de rojo como la tormenta, pero este domingo todos con el escudo en el pecho", ha indicado en sus redes sociales.