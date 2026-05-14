La salvación exige al Sevilla regresar a la época dorada contra el Real Madrid

Los nervionenses están obligados truncar su nefasta racha en casa contra los madridistas y mirarse en el espejo de lo conseguido de 2015 a 2018

El Sevilla necesita como mínimo puntuar para llegar a la última jornada sin necesidad de jugarse la salvación en Balaídos contra el Celta, pero para ello deberá revertir su tendencia contra el Real Madrid y remontarse a la época dorada ante los blancos.

En este sentido, el equipo capitalino se presenta en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el aval de una racha casi perfecta en los últimos seis años con una concatenación de buenos resultados.

Un único punto sevillista en las últimas seis visitas madridistas

No en vano, el Sevilla solo ha conseguido sumar un punto desde la campaña 19/20, cuando arrancó una etapa de pleno dominio merengue en la 'Bombonera' de Nervión. Y es que desde entonces el mejor resultado sumado por los locales fue el empate a un tanto registrado hace dos campañas, en la jornada 10, de la campaña 23/24.

Un gol en propia puerta de Alaba en el 74' dio esperanzas al Sevilla, pero cuatro minutos después empató Alaba.

El resto de desplazamientos madridistas se saldaron con derrotas, la última sufrida en el ejercicio anterior por 0-2, con tantos de Mbappé y Bellingham cuando los anfitriones jugaban con dos hombres menos por las expulsiones de Badé e Isaac Romero.

Las cuatro victorias consecutivas, el espejo donde mirarse

Por ello, para respirar tranquilos y celebrar la permanencia a lo grande, el Sevilla debe recuperar la racha truncada en la 19/20, pues antes de perder 0-1 en casa, los blanquirrojos habían sumado cuatro victorias consecutivas en las visitas del Real Madrid, todas con un mínimo de dos goles a favor.

Todo empezó en la 15/16 con un 3-2 en la jornada 11 con dianas de Immobile, Banega y Fernando Llorente, y tuvo continuidad en la 16/17 con un 2-1 tras remontar con un gol en propia de Sergio Ramos y el definitivo de Jovetic. Se repitió la historia en la 17/18, con tantos de Ben Yedder, Layún y otro en propia meta de Sergio Ramos para terminar con 3-2, si bien el mayor premio llegó en la 18/19, en la última victoria sevillista como local ante el Real Madrid.

El último triunfo del Sevilla, a lo grande

Y es que el 26 de septiembre de 2018, el Sevilla pasó por encima del Real Madrid con una cómoda victoria por 3-0, con doblete de André Silva y tanto de Ben Yedder antes de llegar al descanso.

Fiesta que no se ha vuelto a producir desde entonces y que desean repetir en Nervión este domingo en un partido en el que el Real Madrid no se juega absolutamente nada tras no disponer opciones de alcanzar al Barcelona. En cambio, el Sevilla busca garantizar la salvación en un encuentro en el que la afición volverá a ser fundamental.

Tanto es así que el club ha anunciado hoy que se han agotado todas las entradas para la visita madridista, por lo que la Bombonera presentará de nuevo un ambiente de gala para llevar en volandas al equipo en busca del objetivo, muy cerca después de la meritoria victoria lograda contra el Villarreal. Un contexto perfecto para romper la racha negativa contra el Real Madrid con el premio de permanecer en la máxima categoría.