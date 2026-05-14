Dani Martin da marcha atrás y rectifica con Peter Lim

El artista lanzó un grito en el concierto que dio en Valencia, concretamente en el Roi Agrena días atrás, contra el actual dueño del cuadro valencianista. "Que se vaya el chino ese ya. Que ha venido a un partido ¿no?, que se vaya el chino ya". Este jueves ha pedido perdón a través de sus redes sociales

El concierto que el artista madrileño Dani Martín dio el pasado sábado en el Roig Arena de Valencia tuvo una gran repercusión por algo que nada tiene que ver con la música del que fuese el vocalista de la mítica banda de 'El canto del loco'. Dani Martín juntó en el Roig Arena a más de 16.000 personas y colgó el cartel de 'no hay billetes'.

Pero Dani Martín, en un ambiente de relajación típico dentro de su propio concierto, lanzó un duro mensaje de crítica hacia Peter Lim, actual dueño del Valencia y con el que no están demasiados contentos en Mestalla. Dani Martín pidió que Peter Lim se fuese del Valencia pero lo hizo con una declaración racista ya que aludió a la nacionalidad del dirigente. ""Que se vaya el chino ese ya. Que ha venido a un partido ¿no?, que se vaya el chino ya", declaró Dani Martín.

Dani Martín rectifica tras su mensaje contra Peter Lim

Este mismo jueves y ante el revuelo que tuvieron las palabras de Dani Martín contra Peter Lim en su concierto de Valencia del pasado sábado, se ha visto obligado a dar la cara en sus redes sociales para pedir perdón. Dani Martín se mostró sincero en el mensaje publicado a través de Instagram y habló de "ambiente de desinhibición" en relación a la cita que tuvo en Valencia la pasada semana: "Estoy aquí para decir que a veces los seres humanos nos equivocamos y en un ambiente de desinhibición como fue el concierto en Valencia, tuve unas declaraciones desafortunadas dirigiéndome a un directivo del Valencia".

Continuaba Dani Martín hablando sobre sus declaraciones del pasado sábado contra Peter Lim e insistiendo en el tono desinhibido pero insistiendo en sus disculpas: "Igual que tengo voz para decir una cosa, aunque fuera en un tono como he dicho antes, desinhibido y en un contexto donde hablaba de una serie de cosas que venían precedidas sobre cómo estamos viviendo algunos equipos este final de Liga pero no tiene justificación. Lo que tengo que hacer es pedir disculpas y nada más, si alguien se ha sentido ofendido, su parte directiva, sus socios, pido disculpas como siempre he hecho en toda mi vida".

El sentimiento de la afición del Valencia hacia Peter Lim

El hartazgo de un gran sector de la afición del Valencia hacia Peter Lim es real y palpable. Tras las declaraciones de Dani Martín en su concierto en el Roig Arena, el público no dudó en acompañar al artista madrileño con el clásico 'Peter vete ya'. La afición del Valencia lleva mucho tiempo luchando por la salida de Peter Lim del club pero de momento no parece que esta se vaya a producir en el corto plazo.